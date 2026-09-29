Virginia entra na mira de torcedores após atuação de Vini Jr. na Seleção

A relação entre Vinicius Jr. e Virginia Fonseca tem sido apontada por torcedores da Seleção Brasileira como a causa de uma suposta queda de desempenho do atacante. Nesta terça-feira, 29, mesmo com a vitória do Brasil sobre a Austrália, torcedores da amarelinha apontaram nas redes sociais uma possível piora no futebol apresentado pelo jogador e relacionaram o momento à influenciadora.

“Virginia está arruinando a carreira do Vini Jr. e ninguém pode me convencer do contrário”, escreveu um usuário no X. Outro afirmou: “Vini Jr. começou a namorar com a Virgínia e o rendimento dele no futebol diminuiu muito”. “O que a Virgínia tá fazendo com esse Vini Jr.? Cara não consegue correr com a bola mais”, questionou um terceiro.

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