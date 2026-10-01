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Esporte

Neymar enfrenta problema a caminho de gravação; entenda

Atacante passou por situação inesperada

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 12h42 | Atualizado em 1 out 2026, 13h07
Neymar Jr, jogador de futebol, com expressão séria e suor no rosto, veste camisa branca do Santos com listras pretas e logotipos de patrocinadores, em campo escuro
Neymar (Ricardo Moreira/Getty Images)
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Nem Neymar está livre dos imprevistos do dia a dia. Na noite desta quarta-feira, 30, o jogador compartilhou nas redes sociais um contratempo que enfrentou enquanto seguia para uma gravação publicitária. O carro em que o atacante estava teve um pneu furado durante o trajeto, obrigando a equipe a interromper a viagem para resolver o problema. Em um vídeo publicado no Instagram, Neymar mostrou parte da situação e brincou com o ocorrido. “Houve um imprevisto, furou o pneu do meu carro”, disparou.

Acompanhado de um amigo, o jogador acompanhou a troca do pneu antes de retomar o caminho para o compromisso. O problema foi solucionado rapidamente e não impediu que ele seguisse para a gravação. Com bom humor, Neymar transformou o imprevisto em conteúdo para os seguidores e mostrou um momento pouco glamouroso da rotina de quem, apesar da fama, também está sujeito aos tradicionais perrengues no trânsito.

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