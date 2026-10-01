Neymar enfrenta problema a caminho de gravação; entenda

Ler Resumo





Nem Neymar está livre dos imprevistos do dia a dia. O jogador de futebol compartilhou nas redes sociais um contratempo: o pneu de seu carro furou a caminho de uma gravação publicitária. Com bom humor, ele mostrou a situação e acompanhou a troca, provando que famosos também enfrentam perrengues cotidianos.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Nem Neymar está livre dos imprevistos do dia a dia. Na noite desta quarta-feira, 30, o jogador compartilhou nas redes sociais um contratempo que enfrentou enquanto seguia para uma gravação publicitária. O carro em que o atacante estava teve um pneu furado durante o trajeto, obrigando a equipe a interromper a viagem para resolver o problema. Em um vídeo publicado no Instagram, Neymar mostrou parte da situação e brincou com o ocorrido. “Houve um imprevisto, furou o pneu do meu carro”, disparou.

Acompanhado de um amigo, o jogador acompanhou a troca do pneu antes de retomar o caminho para o compromisso. O problema foi solucionado rapidamente e não impediu que ele seguisse para a gravação. Com bom humor, Neymar transformou o imprevisto em conteúdo para os seguidores e mostrou um momento pouco glamouroso da rotina de quem, apesar da fama, também está sujeito aos tradicionais perrengues no trânsito.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja. gente)

Continua após a publicidade