Neymar enfrenta problema a caminho de gravação; entenda
Atacante passou por situação inesperada
Nem Neymar está livre dos imprevistos do dia a dia. Na noite desta quarta-feira, 30, o jogador compartilhou nas redes sociais um contratempo que enfrentou enquanto seguia para uma gravação publicitária. O carro em que o atacante estava teve um pneu furado durante o trajeto, obrigando a equipe a interromper a viagem para resolver o problema. Em um vídeo publicado no Instagram, Neymar mostrou parte da situação e brincou com o ocorrido. “Houve um imprevisto, furou o pneu do meu carro”, disparou.
Acompanhado de um amigo, o jogador acompanhou a troca do pneu antes de retomar o caminho para o compromisso. O problema foi solucionado rapidamente e não impediu que ele seguisse para a gravação. Com bom humor, Neymar transformou o imprevisto em conteúdo para os seguidores e mostrou um momento pouco glamouroso da rotina de quem, apesar da fama, também está sujeito aos tradicionais perrengues no trânsito.
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