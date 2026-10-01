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Esporte

Haaland processa companhia aérea por uso indevido de seu rabo de cavalo

Caso diz respeito ao uso ilícito, por parte da Norwegian, da marcas registrada do atacante na promoção de passagens aéreas durante a Copa do Mundo

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 13h53 | Atualizado em 1 out 2026, 14h01
Jogador de futebol Erling Haaland de costas, com cabelo loiro preso em coque e laterais raspadas, vestindo camisa vermelha com BRAUT HAALAND e o número 9 em branco, em frente a um fundo azul escuro com a bandeira da Inglaterra desfocada
Haaland no visual antigo: rabo de cavalo desapareceu, mas polêmicas não (Buda Mendes/Getty Images)
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Haaland processa companhia aérea por uso indevido de seu rabo de cavalo Priorize VEJA no Google

O atacante norueguês Erling Haaland processou a Norwegian Air Shuttle pelo uso indevido de sua imagem, mais especificamente seu famoso rabo de cavalo, uma ação que a companhia aérea considera incompreensível e “lamentável”, conforme informaram ambas as partes nesta quinta-feira 1º.

“O caso diz respeito ao uso ilícito, por parte da Norwegian, da marcas registrada de Haaland na promoção de passagens aéreas durante a Copa do Mundo”, disse o advogado do jogador, Thomas Hagen, à AFP por e-mail. Liderada pelo artilheiro do Manchester City, a Noruega eliminou o Brasil e chegou às quartas de final da Copa do Mundo este ano, em sua primeira participação desde 1998.

Embora o motivo exato do processo não tenha sido oficialmente divulgado, o jornal Verdens Gang (VG), que revelou o caso, publicou que a Norwegian removeu de suas redes sociais uma montagem de fotos mostrando um de seus aviões com um rabo de cavalo, característico de Haaland, até ele cortar o cabelo recentemente. “Nunca parecemos tão noruegueses”, dizia a legenda da publicação.

Avião da Norwegian Airlines com a fuselagem vermelha e uma peruca loira amarrada com um elástico vermelho, simulando um rabo de cavalo. O avião está em uma pista de asfalto, sob um céu azul com nuvens esparsas
Postagem da Norwegian que acabou criando a confusão – (Instagram/ Norwegian/Reprodução)
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A companhia aérea confirmou ter recebido uma ação judicial, embora tenha afirmado não entender o motivo: “Assim como quase toda a Noruega, torcemos pela seleção neste verão, por meio de algumas postagens espontâneas inspiradas por tendências das redes sociais”, disse à AFP a porta-voz da empresa, Catharina Solli. “É lamentável que a resposta seja um processo, mas esperamos manter um diálogo razoável para que possamos continuar apoiando nossos heróis esportivos no futuro.”

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Segundo o VG, uma audiência em Oslo está marcada para o dia 9 de outubro.

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(Com AFP)

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