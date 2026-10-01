Haaland processa companhia aérea por uso indevido de seu rabo de cavalo

O atacante norueguês Erling Haaland processou a Norwegian Air Shuttle pelo uso indevido de sua imagem, mais especificamente seu famoso rabo de cavalo, uma ação que a companhia aérea considera incompreensível e “lamentável”, conforme informaram ambas as partes nesta quinta-feira 1º.

“O caso diz respeito ao uso ilícito, por parte da Norwegian, da marcas registrada de Haaland na promoção de passagens aéreas durante a Copa do Mundo”, disse o advogado do jogador, Thomas Hagen, à AFP por e-mail. Liderada pelo artilheiro do Manchester City, a Noruega eliminou o Brasil e chegou às quartas de final da Copa do Mundo este ano, em sua primeira participação desde 1998.

Embora o motivo exato do processo não tenha sido oficialmente divulgado, o jornal Verdens Gang (VG), que revelou o caso, publicou que a Norwegian removeu de suas redes sociais uma montagem de fotos mostrando um de seus aviões com um rabo de cavalo, característico de Haaland, até ele cortar o cabelo recentemente. “Nunca parecemos tão noruegueses”, dizia a legenda da publicação.

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A companhia aérea confirmou ter recebido uma ação judicial, embora tenha afirmado não entender o motivo: “Assim como quase toda a Noruega, torcemos pela seleção neste verão, por meio de algumas postagens espontâneas inspiradas por tendências das redes sociais”, disse à AFP a porta-voz da empresa, Catharina Solli. “É lamentável que a resposta seja um processo, mas esperamos manter um diálogo razoável para que possamos continuar apoiando nossos heróis esportivos no futuro.”

Segundo o VG, uma audiência em Oslo está marcada para o dia 9 de outubro.

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(Com AFP)