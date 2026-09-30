Cristiano Ronaldo abandona seleção de Portugal após fala de Jorge Jesus

O astro da seleção portuguesa Cristiano Ronaldo abandonou a concentração da equipe, na Dinamarca, depois de uma declaração do treinador Jorge Jesus nesta quarta-feira, 30. “No tempo certo, direi a verdade a todos os portugueses sobre as razões que motivaram a minha saída da equipe”, escreveu ele no Instagram.

Mais cedo, o treinador português falou a jornalistas que o capitão do time, que passou toda a partida contra a Noruega, no domingo, no banco de reservas, também não seria titular no confronto de quinta-feira, contra a Dinamarca. Jesus também afirmou que não tem problemas com Ronaldo, mas que “nenhum jogador” vai mudar suas ideias, nem mesmo o cinco vezes melhor do mundo.

O técnico também revelou que havia traçado um planejamento para não utilizar Cristiano contra Noruega e Dinamarca por conhecer as condições físicas do atacante pelo período em que trabalharam juntos no Al-Nassr — e que só o colocaria em campo caso fosse necessário.

Minutos depois das falas, o camisa 7, que se preparava para participar do treino no Estádio Parken, em Copenhague, deixou o local sem participar das atividades. “Após a conferência de imprensa do treinador, e de uma conversa com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tomei a decisão de deixar treino da Seleção Nacional”, escreveu depois no Instagram.

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O jogador atestou ainda que “sempre se dedicou” ao time, e desejou sorte aos companheiros. “Agora é tempo de desejar boa sorte a Portugal e a todos os meus companheiros de equipe, sem exceção”, finalizou.

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