Grupo B: os convocados do Irã para a Copa

O técnico português da seleção do Irã, Carlos Queiroz, divulgou nesta segunda-feira uma grande lista de pré-convocados para a Copa do Mundo com 35 nomes, dos quais 12 precisarão ser cortados antes do torneio, no dia 4 de junho.

Confira a lista de pré-convocados do Irã:

Goleiros

Alireza Beiranvand (Persepolis-IRA)

Seyed Hossein Hosseini (Esteghlal-IRA)

Rashid Mazaheri (Zob Ahan-IRA)

Amir Abedzadeh (Marítimo-POR)

Defensores

Ramin Rezaeian (Oostende-BEL)

Voria Ghafouri (Esteghlal-IRA)

Pejman Montazeri (Esteghlal-IRA)

Seyed Majid Hosseini (Esteghlal-IRA)

Omid Norafkan (Esteghlal-IRA)

Roozbeh Cheshmi (Esteghlal-IRA)

Steven Beitashour (Los Angeles FC-EUA)

Jalal Hosseini (Persepolis-IRA)

Mohammad Ansari (Persepolis-IRA)

Mohammad Reza Khanzadeh (Padideh-IRA)

Morteza Pouraliganji (Al Saad-CAT)

Milad Mohammadi (Akhmat Grozny-RUS)

Saeid Aghaei (Sepahan-IRA)

Meias

Saeid Ezatolahi (Amkar Perm-RUS)

Masoud Shojaei (AEK Atenas-GRE)

Ahmad Abdolahzadeh (Foolad-IRA)

Saman Ghoddos (Östersunds-SUE)

Mahdi Torabi (Saipa-IRA)

Ali Gholizadeh (Saipa-IRA)

Ashkan Dejagah (Notthingham Forest-ING)

Omid Ebrahimi (Esteghlal-IRA)

Ehsan Hajsafi (Olympiacos-GRE)

Ali Karimi (Sepahan-IRA)

Soroush Rafiei (Al Khor-CAT)

Vahid Amiri (Persepolis-IRA)

Atacantes

Alireza Jahanbakhsh (AZ Alkmaar-HOL)

Karim Ansarifard (Olympiacos-GRE)

Mahdi Taremi (Al Gharafa-CAT)

Sardar Azmoun (Rubin Kazan-RUS)

Reza Ghoochannejhad (Heerenveen-HOL)

Kaveh Rezaei (Charleroi-BEL)