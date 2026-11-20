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O fisiculturista Itemberg Nunes do Nascimento morreu aos 31 anos nesta sexta-feira. Profissional da IFBB Pro League desde 2021, o maranhense enfrentava um câncer, segundo relatos de pessoas próximas. Patrocinadora lamentou a perda em nota oficial.

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O fisiculturista Itemberg Nunes do Nascimento morreu aos 31 anos. A informação foi divulgada pela patrocinadora Overcoming Suplementos nesta sexta, 20, nas redes sociais. A causa da morte não foi informada na publicação. Segundo o jornal Folha de S. Paulo, uma fonte próxima do atleta informou que o atleta lutava contra um câncer.

Natural do Maranhão, Itemberg se profissionalizou como fisiculturista pela IFBB Pro League em 2021, na categoria Men’s Physique. Em suas redes sociais, compartilhava seus treinos e competições. Sua última publicação data de agosto deste ano.

Confira a nota na íntegra da patrocinadora:

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do atleta profissional de fisiculturismo Itemberg Nunes do Nascimento.

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Itemberg conquistou sua profissionalização em novembro de 2021, construindo uma trajetória marcada por dedicação, disciplina e amor ao fisiculturismo.

Por muitos anos, teve o apoio e o patrocínio da Overcoming Suplementos, construindo conosco uma relação que foi muito além do esporte. Era uma pessoa querida por todos, admirada por sua trajetória e pelo carinho que sempre transmitiu às pessoas ao seu redor.

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Hoje, nos despedimos não apenas de um grande atleta, mas também de um amigo que fez parte da história da nossa família Overcoming. Sua presença, sua história e os momentos compartilhados deixarão saudades.

Neste momento de profunda tristeza, manifestamos nossos mais sinceros sentimentos aos familiares, amigos e a todos que tiveram o privilégio de conviver com ele.

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Que Jesus Cristo conforte os corações de todos e conceda força à família para enfrentar essa perda irreparável.

Descanse em paz, Itemberg Nunes.

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Você sempre fará parte da nossa história. Sua trajetória jamais será esquecida!

Overcoming Suplementos”