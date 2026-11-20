Morre o fisiculturista brasileiro Itemberg Nunes, aos 31 anos
O maranhense era profissional pela IFBB Pro League desde 2021
O fisiculturista Itemberg Nunes do Nascimento morreu aos 31 anos. A informação foi divulgada pela patrocinadora Overcoming Suplementos nesta sexta, 20, nas redes sociais. A causa da morte não foi informada na publicação. Segundo o jornal Folha de S. Paulo, uma fonte próxima do atleta informou que o atleta lutava contra um câncer.
Natural do Maranhão, Itemberg se profissionalizou como fisiculturista pela IFBB Pro League em 2021, na categoria Men’s Physique. Em suas redes sociais, compartilhava seus treinos e competições. Sua última publicação data de agosto deste ano.
Confira a nota na íntegra da patrocinadora:
“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do atleta profissional de fisiculturismo Itemberg Nunes do Nascimento.
Itemberg conquistou sua profissionalização em novembro de 2021, construindo uma trajetória marcada por dedicação, disciplina e amor ao fisiculturismo.
Por muitos anos, teve o apoio e o patrocínio da Overcoming Suplementos, construindo conosco uma relação que foi muito além do esporte. Era uma pessoa querida por todos, admirada por sua trajetória e pelo carinho que sempre transmitiu às pessoas ao seu redor.
Hoje, nos despedimos não apenas de um grande atleta, mas também de um amigo que fez parte da história da nossa família Overcoming. Sua presença, sua história e os momentos compartilhados deixarão saudades.
Neste momento de profunda tristeza, manifestamos nossos mais sinceros sentimentos aos familiares, amigos e a todos que tiveram o privilégio de conviver com ele.
Que Jesus Cristo conforte os corações de todos e conceda força à família para enfrentar essa perda irreparável.
Descanse em paz, Itemberg Nunes.
Você sempre fará parte da nossa história. Sua trajetória jamais será esquecida!
Overcoming Suplementos”