Jogos de hoje, sexta-feira, 20 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Bayern de Munique, Porto e Athletic Bilbao jogam na Europa; Al-Ahli e Al-Nassr se enfrentam na Arábia Saudita
A sexta-feira, 20 de novembro, terá uma programação movimentada no futebol internacional, com destaque para Bayern de Munique x Colônia, pela Bundesliga. O Campeonato Saudita também apresenta um confronto importante, com Al Ahli x Al Nassr, enquanto Athletic Bilbao x Espanyol, pelo Campeonato Espanhol, e Troyes x Le Havre, pelo Francês, completam as principais atrações do dia.
A programação internacional começa às 13h, com Rostov x Krylia Sovetov, pelo Campeonato Russo. Mais tarde, às 14h30, Al-Ahli x Al-Nassr é um dos principais destaques da sexta-feira. O confronto reúne duas forças do futebol saudita e coloca Cristiano Ronaldo em campo em mais um compromisso da temporada.
Na Alemanha, Bayern de Munique x Colônia acontece às 16h30, pela Bundesliga. O clube bávaro busca aproveitar o mando de campo para somar pontos importantes na disputa pela liderança, enquanto o Colônia tenta surpreender fora de casa. A segunda divisão alemã também terá Arminia Bielefeld x Magdeburg, às 14h30.
Na França, Troyes x Le Havre se enfrentam às 16h45, pela Ligue 1. Na Espanha, Athletic Bilbao x Espanyol acontece às 17h, no Estádio San Mamés, em Bilbao. O futebol português também terá destaque, com Porto x Paredes, às 17h45, pela Taça de Portugal.
Confira a agenda dos principais jogos desta sexta-feira, 20 de novembro de 2026, com horários de Brasília e canais:
FUTEBOL INTERNACIONAL
Campeonato Russo
- 13h00 – Rostov x Krylia Sovetov – Canal Gol Brasil (YouTube)
Campeonato Saudita
- 14h30 – Al-Ahli x Al-Nassr – Canal GOAT, Xsports e BandSports
Campeonato Alemão – Segunda Divisão
- 14h30 – Arminia Bielefeld x Magdeburg – Canal GOAT e OneFootball PPV
Campeonato Alemão – Bundesliga
- 16h30 – Bayern de Munique x Colônia – Xsports, CazéTV, SporTV e OneFootball
Campeonato Norueguês
- 15h00 – Molde x Bodø/Glimt – Canal Gol Brasil (YouTube)
Campeonato Francês – Ligue 1
- 16h45 – Troyes x Le Havre – CazéTV
Campeonato Espanhol
- 17h00 – Athletic Bilbao x Espanyol – SportyNet (TV e YouTube)
Campeonato Inglês – Terceira Divisão
- 17h00 – Barnsley x Sheffield Wednesday – Disney+
Campeonato Português – Taça de Portugal
- 17h45 – Porto x Paredes – N Sports (TV e YouTube)