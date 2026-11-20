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Ian Evatt, técnico do Blackpool, viveu um dia surreal: pela manhã, o clube inglês postou felicitações pelo seu aniversário; horas mais tarde, anunciou sua demissão. Em crise na terceira divisão, o ex-jogador deixa o cargo de forma amarga. Confira os bastidores do caso inusitado.

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O técnico de futebol Ian Evatt recebeu um presente de aniversário indigesto: sua demissão. O então treinador do Blackpool, clube da terceira divisão do Campeonato Inglês, chegou a receber nesta quinta, 19, uma parabenização nas redes sociais. Horas mais tarde, o mesmo perfil do time informou o seu desligamento.

No desejo de feliz aniversário, o clube escreveu ao profissional: “Tenha um grande dia, treinador!”. A publicação foi realizada na manhã do horário local inglês.

Pela tarde, o perfil nas redes sociais anunciou: “O Blackpool Football Club anuncia que Ian Evatt deixou o cargo de treinador principal após 12 meses no comando da equipe.”

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O inglês de 45 anos estava no cargo desde outubro de 2025 e deixa o time na 20ª colocação da League One, campeonato da terceira divisão inglesa, entre 24 times. Como treinador também teve passagens pelo Bolton, Barrow e Chesterfield. Antes de atuar fora das linhas, jogou como zagueiro, inclusive, no Blackpool entre 2006 e 2013.

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“Durante sua carreira como jogador, marcada por muito sucesso em Bloomfield Road, Ian disputou mais de 250 partidas pelos Seasiders. Em seus seis anos no Blackpool, teve um papel fundamental na memorável ascensão do clube da League One à Premier League, que incluiu duas campanhas bem-sucedidas nos playoffs”, diz o Blackpool no comunicado de demissão.

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“O clube agradece a Ian por todos os seus esforços durante sua passagem por Bloomfield Road. Steve Thompson ficará responsável pelo comando da equipe na partida deste fim de semana, ao lado de Stephen Crainey, Stephen Dobbie e Steve Banks”, completa.