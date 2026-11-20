Ler Resumo





O sorteio das quartas de final da Liga das Nações da UEFA definiu confrontos de peso: Espanha e França reeditam grandes duelos recentes, enquanto a Inglaterra encara a Noruega. Confira as datas, os cruzamentos das semifinais e os jogos de repescagem.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A Espanha, atual campeã mundial, enfrentará a França, enquanto a Inglaterra jogará contra a Noruega nas quartas de final da Liga das Nações da UEFA, após o sorteio realizado nesta sexta-feira.

A Espanha venceu a França por 2 a 0 na semifinal da Copa do Mundo, disputada nos Estados Unidos em julho, a caminho da conquista do título. As espanholas também derrotaram as francesas por 5 a 4 na semifinal da última edição da Liga das Nações, no ano passado.

As quartas de final serão disputadas em jogos de ida e volta no final de março. A Espanha jogará em casa na primeira partida, depois de terminar em segundo lugar no Grupo A3, enquanto a França terminou na liderança do Grupo A1.

A Espanha conquistou a Liga das Nações em 2023, enquanto a França venceu as espanholas na final de 2021.

A Inglaterra terminou na liderança do Grupo A3 pelo saldo de gols, depois de vencer a Espanha fora de casa em sua última partida. Como recompensa, terá pela frente um confronto de ida e volta contra a Noruega, com o primeiro jogo sendo disputado em solo norueguês.

Continua após a publicidade

A Inglaterra levou a melhor sobre a Noruega nas quartas de final da Copa do Mundo deste ano, antes de perder para a Argentina na semifinal.

Os outros confrontos das quartas de final colocaram a atual campeã da Liga das Nações, Portugal, diante da Holanda, enquanto a Bélgica enfrentará a Alemanha.

As seleções vencedoras das quartas de final avançarão para a fase final, que será disputada em junho, em uma sede ainda a ser definida.

Continua após a publicidade

Espanha ou França enfrentará Holanda ou Portugal nas semifinais. Já a Inglaterra, caso passe pela Noruega, terá pela frente Bélgica ou Alemanha.

Também haverá disputas de repescagem contra o rebaixamento entre as Ligas A e B no final de março. País de Gales, que terminou na última colocação do Grupo A4, lutará para permanecer na elite em um confronto de ida e volta contra a Eslovênia.

A Irlanda, que terminou em segundo lugar em seu grupo na Liga B, enfrentará a Croácia. A Dinamarca jogará contra a Bósnia e Herzegovina, enquanto a Hungria terá pela frente a Sérvia.

Continua após a publicidade

As quatro seleções que já garantiram o acesso à Liga A são Suíça, Irlanda do Norte, Áustria e Suécia.

As quartas de final e os playoffs da Liga das Nações, em março, serão disputados simultaneamente ao início das eliminatórias para a Eurocopa de 2028.

Sorteio das quartas de final da Liga das Nações da UEFA

Espanha x França

Noruega x Inglaterra

Holanda x Portugal

Bélgica x Alemanha

Continua após a publicidade

Confrontos disputados em jogos de ida e volta, entre 25 e 30 de março de 2027.

Sorteio das semifinais

Holanda/Portugal x Espanha/França

Bélgica/Alemanha x Noruega/Inglaterra

Continua após a publicidade

(Com AFP)