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Ronaldinho Gaúcho, aos 46 anos, surpreendeu ao retornar aos gramados profissionais pelo Ravenna, na terceira divisão italiana, após anos afastado. Jogando 45 minutos, o craque participou de um gol, mostrando que seu talento ainda cativa. A iniciativa, que mistura marketing e paixão pelo futebol, visa expandir a marca do clube.

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Ele não entrava em campo desde setembro de 2015, jogando pelo Fluminense — à exceção de um breve período de partidas de futsal numa cadeia no Paraguai, em 2020, acusado de falsificar documentos e passaporte em conluio com o irmão, Assis. E, enfim, no domingo 15 de novembro, Ronaldinho Gaúcho, aos 46 anos, voltou a calçar chuteiras profissionais. O craque atuou como titular, durante 45 minutos, na vitória de seu time, o Ravenna, por 2 a 0, sobre o Forlì, pela terceira divisão da Itália. Participou de um dos gols, ao proteger a bola de costas para o marcador e depois dar o passe para um meia-atacante que serviu o lateral-direito Donati, e bola na rede. Nada mal para quem esteve tanto tempo distante. A presença do “bruxo” tem um evidente quê de marketing: o atacante é um dos acionistas minoritários da equipe, parte de um projeto que envolve a expansão global da marca. A iniciativa é liderada pelo presidente do clube, Ignazio Cipriani, para atrair investidores. Há boas chances de ascensão para a Série B. Nem tudo, porém, foram aplausos. O diretor de uma reputada emissora de televisão local esperneou. “A Série C não é a Kings League”, disse o jornalista, comparando a ideia com o torneio de futebol de 7, divertido, mas insosso. Depois do jogo de retomada, digamos assim, Ronaldinho foi às redes sociais para soar enigmático e brincalhão como sempre: “Se o presidente me chamar, eu volto. Descansei uns anos, mas agora é hora de voltar, kkkkkk”. Na má fase atual da seleção brasileira, vai que cola…

Publicado em VEJA de 20 de novembro de 2026, edição nº 3022