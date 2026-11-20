Mike Tyson chegou ao Brasil para receber a homenagem pelos 40 anos do seu primeiro cinturão, em 1986, aos 20 anos — até então, o mais jovem a alcançar o título. Nesta sexta-feira, 20, ele esteve no Clube Paineiras do Morumby, em São Paulo, para uma coletiva de imprensa e encarada oficial do Kings Championship, evento de MMA.

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Na entrada do Clube, foi recebido por organizadores do evento. Dentro do espaço, encontrou-se com Acelino “Popó” Freitas, Fabricio Werdum e Cris Cyborg. Ao longo do primeiro compromisso, cumprimentou fãs, autografou objetos e foi ovacionado pelo público presente.

A cerimônia em celebração à carreira do ex-boxeador acontece no sábado, 21, no Ginásio Poliesportivo Mauro Pinheiro, na capital paulista, durante a competição de luta. A prefeitura de São Paulo dará uma placa para Tyson por conta do feito histórico.

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