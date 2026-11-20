Dez equipes seguem com risco matemático de rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro de 2026 após o encerramento da 35ª rodada, concluída nesta quinta-feira 19. De acordo com os cálculos atualizados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a disputa pela permanência na elite nacional concentra-se principalmente na faixa entre o 14º e o 19º lugares, restando apenas três rodadas para o término da competição.

Na parte inferior da tabela, a Chapecoense, lanterna com 21 pontos, atingiu 100% de probabilidade de queda e já está matematicamente rebaixada. Logo acima, o Remo, em 19º lugar com 32 pontos, apresenta 99,99% de risco de descenso. A dupla gaúcha completa a atual zona de rebaixamento: o Grêmio, na 18ª posição com 38 pontos, soma 70,6% de chances de queda, enquanto o Internacional, em 17º com a mesma pontuação, aparece com 61,5%.

Fora do Z-4, mas ainda sob ameaça direta, figuram três clubes separados por apenas um ponto. O Corinthians ocupa a 16ª colocação, com 40 pontos e 26,6% de probabilidade de rebaixamento. Em seguida estão o Mirassol, em 15º lugar com 41 pontos e 20,4% de risco, e o Vitória, em 14º, também com 41 pontos, mas com 14,6% de chance de queda.

Na faixa intermediária, o perigo é menor, mas ainda existe matematicamente. O Coritiba, 13º colocado com 42 pontos, tem 4,9% de risco, seguido pelo Botafogo, em 12º com a mesma pontuação e 1,5%. O São Paulo, em 11º com 44 pontos, registra índice residual de 0,003%. Já o Vasco, ao alcançar 47 pontos no 10º lugar, zerou qualquer possibilidade de queda.

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Segundo as projeções da UFMG para esta edição do campeonato, atingir a marca de 44 pontos já reduz drasticamente o risco de descenso. A pontuação de 45 pontos, por sua vez, garante a permanência na Série A com margem quase total de segurança.

A definição das vagas restantes no Z-4 passará por confrontos diretos nas três rodadas finais. Na 36ª rodada, o Internacional recebe o Vitória no Beira-Rio, enquanto o Grêmio visita o Santos, o Corinthians enfrenta o Atlético-MG fora e o Mirassol encara o Fluminense como visitante no dia 22. Na 37ª rodada, no dia 29, Corinthians e Grêmio duelam na Neo Química Arena; no mesmo dia, o Internacional recebe o RB Bragantino, o Vitória enfrenta o Santos e o Mirassol joga contra o Athletico-PR, todos em casa.

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O campeonato termina na quarta-feira, 2 de dezembro, às 21h30 (horário de Brasília), com jogos simultâneos na 38ª rodada. Grêmio e Mirassol se enfrentam em Porto Alegre, enquanto Corinthians (contra o Remo), Internacional (Cruzeiro) e Vitória (Vasco) atuam fora de casa.

Chances de rebaixamento após a 35ª rodada (UFMG):

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20º Chapecoense (21 pontos): 100% (rebaixada)

19º Remo (32 pontos): 99,99%

18º Grêmio (38 pontos): 70,6%

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17º Internacional (38 pontos): 61,5%

16º Corinthians (40 pontos): 26,6%

15º Mirassol (41 pontos): 20,4%

14º Vitória (41 pontos): 14,6%

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13º Coritiba (42 pontos): 4,9%

12º Botafogo (42 pontos): 1,5%

11º São Paulo (44 pontos): 0,003%