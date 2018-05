Grupo A: os convocados do Egito para a Copa

O técnico da seleção do Egito, Héctor Cúper, divulgou a pré-lista de jogadores egípcios convocados para a Copa do Mundo de 2018. Entre os 29 selecionados, o atacante do Liverpool, Mohamed Salah é o destaque. Artilheiro desta temporada do Campeonato Inglês, com 32 gols, Salah foi eleito o melhor jogador da competição e é grande esperança dos torcedores do Egito na Copa, ao lado de Mohamed Elneny, meio-campista do Arsenal.

Confira a pré-lista de convocados do Egito para a Copa do Mundo:

Goleiros

Essam El-Hadary (Taawoun-ARA)

Mohamed El-Shennawi (Al Ahly-EGI)

Sherif Ekramy (Al Ahly-EGI)

Mohamed Awaad (Ismaily-EGI)

Defensores

Ahmed Fathi (Al Ahly-EGI)

Ahmed Elmohamady (Aston Villa-ING)

Omar Gaber (Los Angeles FC-EUA)

Mohamed Abdel-Shafi (Al Fateh-ARA)

Saad Samir (Al Ahly-EGI)

Ahmed Hegazi (West Bromwich-ING)

Ali Gabr (West Bromwich-ING)

Ayman Ashraf (Al Ahly-EGI)

Karim Hafiz (Lens-FRA)

Amro Tarek (Orlando City-EUA)

Mahmoud Hamdy (Zamalek-EGI)

Meias

Shikabala (Al Raed-ARA)

Abdallah El-Said (KuPS-FIN)

Mohamed Elneny (Arsenal-ING)

Tarek Hamed (Zamalek-EGI)

Mahmoud Kahraba (Ittihad Jeddah-ARA)

Mahmoud Hassan (Kasimpasa-TUR)

Ramadan Sobhi (Stoke City-ING)

Sam Morsy (Wigan-ING)

Amr Warda (Atromitos-GRE)

Mahmoud Abdel-Aziz (Zamalek-EGI)

Atacantes

Mohamed Salah (Liverpool-ING)

Marwan Mohsen (Al Ahly)

Ahmed Koka (Sporting Braga-POR)

Ahmed Gomaa (Masry-EGI)