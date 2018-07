Goleiro mais caro da história, Alisson é contratado pelo Liverpool

O goleiro Alisson Becker, titular da seleção brasileira, foi anunciado nesta quinta-feira como novo reforço do Liverpool. O clube inglês desembolsou 75 milhões de euros (335 milhões de reais) para tirar o jogador da Roma, onde foi destaque na última temporada. O contrato é válido pelos próximos 5 anos. A transação é a maior para um goleiro na história, superando a compra de Gianluigi Buffon pela Juventus em 2001, por 54 milhões de euros.

Alisson passou nos exames médicos no centro de treinamento do Liverpool e deve ser anunciado pelos ingleses nas próximas horas. A Roma já admitiu a saída do goleiro brasileiro e agradeceu: “Obrigado por tudo e boa sorte em sua nova aventura, Alisson”, publicou em suas redes sociais.

Grazie di tutto @AlissonBecker e in bocca al lupo per la tua nuova avventura 🧤 pic.twitter.com/9gAcsEvd0a — AS Roma (@OfficialASRoma) July 19, 2018

Alisson, de 25 anos, começou a carreira no Internacional e foi contratado pela Roma, em 2015, para ser reserva do polonês Wojciech Szczesny. Em sua primeira temporada, fez apenas 15 jogos, suficientes para assumir a condição titular no ano seguinte, quando a Roma fez ótima campanha, chegando à semifinal da Liga dos Campeões, caindo para o Liverpool, que na época já tinha interesse no brasileiro.

Alisson teve um desempenho discreto pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 2018, mas o Liverpool seguiu disposto a oferecer uma grande quantia de dinheiro pelo jogador. A oferta recorde não deu escolhas ao clube italiano, que aceitou a proposta dos ingleses e terá que buscar outro goleiro para a próxima temporada.