Goleiro Iker Casillas sofre infarto e é internado em Portugal

O goleiro Iker Casillas, do Porto, sofreu um infarto na manhã desta quarta-feira, 1º, na cidade do Porto, em Portugal. Segundo nota divulgada pelo clube, ele foi internado com urgência em um hospital local, passou por exame de cateterismo e não corre risco de vida.

“Iker Casillas sofreu um enfarte agudo do miocárdio durante o treino da manhã desta quarta-feira, realizado no Centro de Treinamento. A sessão de trabalho foi prontamente interrompida para ser prestada assistência ao guarda-redes do FC Porto, que se encontra neste momento no Hospital CUF Porto. Casillas está bem, estável e com o problema cardíaco resolvido”, comunicou o Porto.

O veterano de 37 anos não deve voltar a campo pelo Porto nesta temporada. Casillas ajudou a equipe a chegar às quartas de final da Liga dos Campeões e ao segundo lugar no Campeonato Português.

Casillas está no clube desde 2015 e conquistou o Campeonato Português no ano passado. O goleiro é ídolo do Real Madrid e da seleção espanhola, onde foi campeão da Copa do Mundo, em 2010, na África do Sul, e bicampeão da Eurocopa, em 2008 e 2012. Dono da braçadeira de capitão, ele levantou a taça do Mundial.

“O Real Madrid transmite todo o apoio a seu querido capitão Iker Casillas. Ele nos ensinou, durante toda a sua carreira, a superar os mais incríveis desafios para engrandecer nosso clube. Nos ensinou que se render não cabe em nossa filosofia de vida e nos mostrou inúmeras vezes que ser forte é o caminho para vencer. Desejamos ver nosso capitão recuperado o quanto antes”, disse o Real Madrid, em nota.

O tenista Rafael Nadal, torcedor assumido do Real Madrid e fã de Casillas, desejou melhoras ao goleiro, assim como o zagueiro Sergio Ramos e o perfil oficial da Copa do Mundo.

Un abrazo enorme a @IkerCasillas en este momento. Fuerza Iker ! — Rafa Nadal (@RafaelNadal) May 1, 2019