Lutador do UFC Allan ‘Puro Osso’ Nascimento morre aos 34 anos, em São Paulo

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O lutador de MMA Allan “Puro Osso” Nascimento, da categoria peso-mosca do UFC, faleceu aos 34 anos em São Paulo, vítima de um aparente ataque cardíaco. Com uma carreira notável de 22 vitórias, era parceiro de treino de Charles “do Bronx” e deixa um legado de conquistas e respeito na comunidade do esporte.

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O lutador brasileiro de artes marciais mistas (MMA) Allan Alves do Nascimento, conhecido mundialmente como Allan “Puro Osso”, morreu aos 34 anos, na manhã da segunda-feira, 3, em sua residência, em São Paulo. O atleta, integrante da categoria peso-mosca do Ultimate Fighting Championship (UFC), foi encontrado inconsciente e teve morte confirmada no local por uma equipe de atendimento médico, após sofrer um aparente ataque cardíaco enquanto dormia.

Nascido na capital paulista, Nascimento iniciou sua trajetória nos esportes de combate aos 15 anos por meio do muay thai. O apelido “Puro Osso” foi dado por seus companheiros de academia em referência à sua estrutura física franzina na época em que começou os treinamentos. Ao longo de sua carreira profissional, iniciada em 2011, ele acumulou um retrospecto sólido de 22 vitórias (sendo 15 obtidas por finalização e duas por nocaute) e 7 derrotas. Antes de ingressar na organização internacional, o lutador também conquistou os títulos de peso-galo do Predador Fight Championship e de peso-mosca do Gold Fight.

A estreia de “Puro Osso” no UFC ocorreu em outubro de 2021, no evento UFC 267. Pela liga mundial, ele realizou seis lutas, acumulando quatro vitórias e duas derrotas. Entre suas atuações de maior destaque, figuram os bônus oficiais de “Performance da Noite” conquistados após finalizar os adversários Carlos Hernandez, em 2023, e Cody Durden, em 2025. Seu último combate aconteceu no dia 20 de junho de 2026, quando foi derrotado por Mitch Raposo em decisão dividida dos juízes. Fora do octógono, Allan era peça fundamental e parceiro de treinos diários de nomes expressivos como Charles “do Bronx” Oliveira na renomada equipe Chute Boxe Diego Lima.

Em nota oficial publicada nas redes sociais, o UFC manifestou profundo pesar pelo falecimento do atleta: “Na manhã desta segunda-feira, 3 de agosto, nosso amado lutador peso-mosca, Allan Nascimento, foi encontrado irresponsivo após sofrer um aparente ataque cardíaco enquanto dormia. Apesar dos esforços da equipe médica que prestou o atendimento, o óbito foi declarado no local. Nossos pensamentos e mais profundas condolências estão com a família, amigos, companheiros de equipe e entes queridos de Allan neste momento incrivelmente difícil”.

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A morte de Allan, que completaria 35 anos no próximo dia 11 de setembro, gerou imediata comoção e homenagens de atletas e equipes de toda a comunidade do MMA. Ele deixa esposa e dois filhos.