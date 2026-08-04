Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 32,90
Esporte

Lutador do UFC Allan ‘Puro Osso’ Nascimento morre aos 34 anos, em São Paulo

Atleta peso-mosca sofreu um aparente ataque cardíaco enquanto dormia na manhã de segunda-feira, 3

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 ago 2026, 09h02 | Atualizado em 4 ago 2026, 09h48
Lutador de MMA, sem camisa, com shorts roxos e luvas pretas e vermelhas, posa com as mãos na cintura dentro do octógono, olhando para frente
Allan 'Puro Osso' Nascimento (Chris Unger/Zuffa LLC/Getty Images)
Continua após publicidade
Lutador do UFC Allan ‘Puro Osso’ Nascimento morre aos 34 anos, em São Paulo Priorizar nos meus resultados Google

O lutador brasileiro de artes marciais mistas (MMA) Allan Alves do Nascimento, conhecido mundialmente como Allan “Puro Osso”, morreu aos 34 anos, na manhã da segunda-feira, 3, em sua residência, em São Paulo. O atleta, integrante da categoria peso-mosca do Ultimate Fighting Championship (UFC), foi encontrado inconsciente e teve morte confirmada no local por uma equipe de atendimento médico, após sofrer um aparente ataque cardíaco enquanto dormia.

Nascido na capital paulista, Nascimento iniciou sua trajetória nos esportes de combate aos 15 anos por meio do muay thai. O apelido “Puro Osso” foi dado por seus companheiros de academia em referência à sua estrutura física franzina na época em que começou os treinamentos. Ao longo de sua carreira profissional, iniciada em 2011, ele acumulou um retrospecto sólido de 22 vitórias (sendo 15 obtidas por finalização e duas por nocaute) e 7 derrotas. Antes de ingressar na organização internacional, o lutador também conquistou os títulos de peso-galo do Predador Fight Championship e de peso-mosca do Gold Fight.

A estreia de “Puro Osso” no UFC ocorreu em outubro de 2021, no evento UFC 267. Pela liga mundial, ele realizou seis lutas, acumulando quatro vitórias e duas derrotas. Entre suas atuações de maior destaque, figuram os bônus oficiais de “Performance da Noite” conquistados após finalizar os adversários Carlos Hernandez, em 2023, e Cody Durden, em 2025. Seu último combate aconteceu no dia 20 de junho de 2026, quando foi derrotado por Mitch Raposo em decisão dividida dos juízes. Fora do octógono, Allan era peça fundamental e parceiro de treinos diários de nomes expressivos como Charles “do Bronx” Oliveira na renomada equipe Chute Boxe Diego Lima.

Siga

Em nota oficial publicada nas redes sociais, o UFC manifestou profundo pesar pelo falecimento do atleta: “Na manhã desta segunda-feira, 3 de agosto, nosso amado lutador peso-mosca, Allan Nascimento, foi encontrado irresponsivo após sofrer um aparente ataque cardíaco enquanto dormia. Apesar dos esforços da equipe médica que prestou o atendimento, o óbito foi declarado no local. Nossos pensamentos e mais profundas condolências estão com a família, amigos, companheiros de equipe e entes queridos de Allan neste momento incrivelmente difícil”.

Continua após a publicidade

A morte de Allan, que completaria 35 anos no próximo dia 11 de setembro, gerou imediata comoção e homenagens de atletas e equipes de toda a comunidade do MMA. Ele deixa esposa e dois filhos.

Publicidade
TAGS:
Esporte
Obituário
UFC
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).