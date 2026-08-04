Os itens mais caros arrematados em leilão de Neymar

O leilão beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr., realizado na noite desta segunda-feira, 3, em São Paulo, teve artigos de luxo disputados a peso de ouro. Entre os lotes mais valorizados, o grande destaque foi o Cetro do Rei Pelé, joia criada em homenagem ao maior jogador da história e arrematada por 1,2 milhão de reais.

Na sequência, veio uma garrafa de vinho autografada por Neymar, acompanhada de um jantar com o camisa 10, que foi vendida por 630 mil reais. Logo atrás apareceu o pacote que oferecia um fim de semana na mansão do jogador, em Mangaratiba (RJ), com traslado de helicóptero e acesso ao kartódromo particular, arrematado por mais de 600 mil reais.

O evento realizado no Suhai Music Hall reuniu diversas celebridades, mas também foi marcado pela desorganização. Além de começar com atraso, o leilão apresentou falhas no sistema de credenciamento, o que gerou filas na entrada dos convidados. Entre os famosos que marcaram presença estavam Claudia Leitte, Ana Castela e os ex-jogadores Roberto Carlos e Kaká.

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