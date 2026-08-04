Jogador do São Paulo se envolve em atropelamento com morte em Barueri

Na noite de segunda-feira, 3, o lateral-esquerdo Nicolas Bosshardt, de 19 anos, atleta do São Paulo, se envolveu em um atropelamento que resultou na morte de Paulo Rodrigues, de 84 anos, na Alameda Rio Negro, em Barueri, na Grande São Paulo. O jogador, que conduzia uma BMW 220i, foi inicialmente preso em flagrante, mas obteve liberdade provisória concedida pela Justiça nesta terça-feira, 4, durante audiência de custódia. A Polícia Civil investiga o caso sob a suspeita de participação em um racha momentos antes da colisão.

Segundo o boletim de ocorrência, o atropelamento ocorreu por volta das 21h50 em frente ao Shopping Iguatemi Alphaville. Uma testemunha informou à polícia que a BMW conduzida por Nicolas e um veículo Honda Civic branco trafegavam em alta velocidade e disputavam uma corrida ilícita — racha. A velocidade limite estipulada para a via é de 40 km/h. O idoso chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal de Barueri, contudo, morreu após dar entrada na unidade.

Em depoimento à autoridade policial, Nicolas negou que estivesse disputando racha e declarou que trafegava a aproximadamente 50 km/h, conforme registro de um aplicativo de celular. Ele também afirmou que permaneceu no local, acionou o resgate e que não havia consumido bebida alcoólica, apresentando Carteira Nacional de Habilitação (CNH) regular. Nicolas relatou que havia jantado no shopping com os atletas do São Paulo Igor Felisberto e Ryan Francisco. Ambos os jogadores também depuseram e negaram a prática de corrida. A defesa do lateral-esquerdo, conduzida pelo advogado Guilherme Pacheco, emitiu nota apontando que a vítima realizava a travessia fora da faixa de pedestres e em local inadequado.

A decisão judicial que concedeu a liberdade provisória suspendeu o direito de dirigir do atleta e determinou medidas cautelares. Nicolas deverá comparecer mensalmente em juízo para justificar suas atividades, manter seu endereço atualizado e não poderá se ausentar de sua comarca de residência por mais de oito dias sem autorização. Em nota oficial, o São Paulo Futebol Clube lamentou o ocorrido e manifestou solidariedade aos familiares da vítima. O clube indicou que não rescindirá o contrato do jogador, que tem vínculo até dezembro de 2029, e informou que acompanhará o caso por meio de seu departamento jurídico.