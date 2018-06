Flamengo fecha contrato com o Maracanã até 2020

Após reunião do seu Conselho Deliberativo, o Flamengo anunciou o novo contrato com a concessionária que administra o Estádio do Maracanã. O contrato já será válido para esta temporada e tem duração até 31 de dezembro de 2020, com ao menos 25 jogos por ano no tradicional estádio carioca. Neste ano, o time deve fazer ao menos mais 11 partidas no local. Pelo novo vínculo, o time terá liberdade para “dar a sua cara ao estádio”, como define a diretoria do clube. Assim, os dirigentes estudam retirar os assentos dos setores Norte e Sul, onde geralmente ficam as organizadas.

“Queremos acima de tudo que a nação se sinta em casa, que jogue junto, que vença com a gente. O Flamengo e o Maracanã chegaram a uma convergência que permitiu esse acordo, o que não significa que o clube não segue com o sonho do seu estádio próprio, que pode ser inclusive o Maracanã”, ponderou Bruno Spindel, CEO do clube.

O novo acordo prevê que a receita da bilheteria e do programa de sócio-torcedor fique integralmente com o clube. O Flamengo terá participação na comercialização de camarotes, alimentos e bebidas, além de fazer ações de exploração comercial e de marketing no campo, na zona mista e no vestiário. Em compensação, vai arcar com toda a operação do estádio, o que inclui: venda de ingressos, segurança, acesso, limpeza, orientação de público, brigadistas, postos médicos, ambulâncias, manutenção, elétrica, hidráulica, internet e elevadores.