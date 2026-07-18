O que Messi disse sobre foto com Yamal bebê antes do reencontro na final da Copa

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Uma das histórias mais inacreditáveis do futebol: Lionel Messi e Lamine Yamal se reencontram na final da Copa do Mundo, 19 anos após uma foto icônica onde Messi, ainda jovem, dava banho no bebê Yamal. O atual camisa 10 do Barcelona, Yamal, enfrenta seu ídolo em um duelo geracional. O próprio Messi descreveu o reencontro como “uma loucura”.

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A foto de Lionel Messi dando banho em Lamine Yamal bebê é uma das histórias mais inacreditáveis na história do futebol. Até mesmo o argentino a definiu como “uma loucura” ainda mais porque, 19 anos depois do registro, os dois se reencontram na final da Copa do Mundo. A Espanha de Yamal e a Argentina de Messi disputam neste domingo, 19, às 16h (horário de Brasília) a final do Mundial, no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos. Acompanhe aqui.

Não bastasse a coincidência da foto, Lamine Yamal também se tornou o principal nome do Barcelona, como Messi. Em evento promovido pela Fifa nesta sexta, 17, o argentino elogiou o atual camisa 10 culé:

“Ele é um jogador extraordinário. Acompanhei muito a carreira dele porque joga em um clube que eu amo. Desejo a ele tudo de melhor. Já é uma referência mundial. Tem 19 anos. Tem toda a carreira pela frente. Nós vamos dar o máximo para que, desta vez, ele não seja campeão.”

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Sobre a foto com o espanhol bebê, Messi, apesar da expressão sempre calma, afirmou: “Aquela foto é uma loucura. Tirei uma foto com ele quando ele era um bebê… e agora nós dois estarmos disputando a Copa do Mundo é uma loucura.”

“Ele é um dos melhores jogadores do mundo neste momento. Desejo sorte a ele, porque o bem dele será o bem do Barcelona. Vamos tentar fazer com que ele não esteja na sua melhor versão. A Espanha tem um grande jogo, não é só ele. Nós também temos as nossas armas”, concluiu.

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Por trás da foto

Em 2007, Lionel Messi jogava pelo Barcelona e participou de uma campanha do jornal Sport que publicava calendários solidários com jogadores do time. O argentino, ainda tímido, e dando os primeiros passos de sucesso no clube foi escalado para dar banho em um bebê no seu ensaio fotográfico.

O bebê foi escolhido em um sorteio da iniciativa solidária da Unicef e quis o destino que fosse Lamine Yamal. Então com seis meses, o simpático bebê do bairro humilde de Rocafonda, em Barcelona, foi escolhido e banhado pelo jogador. Teria sido uma benção?

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Afinal, anos mais tarde, Lamine seguiu os passos de Messi nas categorias de base do clube catalão e assumiu a camisa 10 deixada pelo argentino. No cenário de seleções, eles se reencontram. E logo em uma final de Copa do Mundo.

A Argentina de Lionel Messi enfrenta a Espanha de Lamine Yamal no próximo domingo, 19, às 16h (horário de Brasília), desta vez ambos adultos e jogadores de futebol.

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