O que Messi disse sobre foto com Yamal bebê antes do reencontro na final da Copa
Argentino participou de campanha publicitária com o espanhol, que tinha seis meses de idade
A foto de Lionel Messi dando banho em Lamine Yamal bebê é uma das histórias mais inacreditáveis na história do futebol. Até mesmo o argentino a definiu como “uma loucura” ainda mais porque, 19 anos depois do registro, os dois se reencontram na final da Copa do Mundo. A Espanha de Yamal e a Argentina de Messi disputam neste domingo, 19, às 16h (horário de Brasília) a final do Mundial, no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos. Acompanhe aqui.
Não bastasse a coincidência da foto, Lamine Yamal também se tornou o principal nome do Barcelona, como Messi. Em evento promovido pela Fifa nesta sexta, 17, o argentino elogiou o atual camisa 10 culé:
“Ele é um jogador extraordinário. Acompanhei muito a carreira dele porque joga em um clube que eu amo. Desejo a ele tudo de melhor. Já é uma referência mundial. Tem 19 anos. Tem toda a carreira pela frente. Nós vamos dar o máximo para que, desta vez, ele não seja campeão.”
Sobre a foto com o espanhol bebê, Messi, apesar da expressão sempre calma, afirmou: “Aquela foto é uma loucura. Tirei uma foto com ele quando ele era um bebê… e agora nós dois estarmos disputando a Copa do Mundo é uma loucura.”
“Ele é um dos melhores jogadores do mundo neste momento. Desejo sorte a ele, porque o bem dele será o bem do Barcelona. Vamos tentar fazer com que ele não esteja na sua melhor versão. A Espanha tem um grande jogo, não é só ele. Nós também temos as nossas armas”, concluiu.
Por trás da foto
Em 2007, Lionel Messi jogava pelo Barcelona e participou de uma campanha do jornal Sport que publicava calendários solidários com jogadores do time. O argentino, ainda tímido, e dando os primeiros passos de sucesso no clube foi escalado para dar banho em um bebê no seu ensaio fotográfico.
O bebê foi escolhido em um sorteio da iniciativa solidária da Unicef e quis o destino que fosse Lamine Yamal. Então com seis meses, o simpático bebê do bairro humilde de Rocafonda, em Barcelona, foi escolhido e banhado pelo jogador. Teria sido uma benção?
Afinal, anos mais tarde, Lamine seguiu os passos de Messi nas categorias de base do clube catalão e assumiu a camisa 10 deixada pelo argentino. No cenário de seleções, eles se reencontram. E logo em uma final de Copa do Mundo.
A Argentina de Lionel Messi enfrenta a Espanha de Lamine Yamal no próximo domingo, 19, às 16h (horário de Brasília), desta vez ambos adultos e jogadores de futebol.
EM UM SÓ LUGAR