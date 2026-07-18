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Esporte

O que Messi disse sobre foto com Yamal bebê antes do reencontro na final da Copa

Argentino participou de campanha publicitária com o espanhol, que tinha seis meses de idade

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jul 2026, 15h04 | Atualizado em 19 jul 2026, 16h17
Lionel Messi, com barba e cabelo escuro, veste um agasalho azul da Argentina com listras brancas e segura um microfone, falando em um evento com fundo azul e letras brancas
NEW YORK, NEW YORK - JULY 17: Lionel Messi #10 of Argentina speaks on stage ahead of the FIFA World Cup 2026 Final between Spain and Argentina at Fanatics Fest at Javits Center on July 17, 2026 in New York, New York. (Photo by Elsa/Getty Images) (Elsa/Getty Images)
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O que Messi disse sobre foto com Yamal bebê antes do reencontro na final da Copa Priorizar nos meus resultados Google

A foto de Lionel Messi dando banho em Lamine Yamal bebê é uma das histórias mais inacreditáveis na história do futebol. Até mesmo o argentino a definiu como “uma loucura” ainda mais porque,  19 anos depois do registro, os dois se reencontram na final da Copa do Mundo. A Espanha de Yamal e a Argentina de Messi disputam neste domingo, 19, às 16h (horário de Brasília) a final do Mundial, no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos. Acompanhe aqui.

Pai de cabelos longos e escuros, vestindo camisa branca e calça preta, sentado no chão vermelho, dando banho em um bebê de pele escura em uma banheira azul. O bebê olha para frente, com expressão calma. Ao lado da banheira, há um frasco de sabonete líquido e um patinho de borracha colorido.
Lionel Messi deu banho em Lamine Yamal em campanha publicitária em 2007
(OAN MONFORT/SPORT.ES/Reprodução)

Não bastasse a coincidência da foto, Lamine Yamal também se tornou o principal nome do Barcelona, como Messi. Em evento promovido pela Fifa nesta sexta, 17, o argentino elogiou o atual camisa 10 culé: 

“Ele é um jogador extraordinário. Acompanhei muito a carreira dele porque joga em um clube que eu amo. Desejo a ele tudo de melhor. Já é uma referência mundial. Tem 19 anos. Tem toda a carreira pela frente. Nós vamos dar o máximo para que, desta vez, ele não seja campeão.”

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Sobre a foto com o espanhol bebê, Messi, apesar da expressão sempre calma, afirmou: “Aquela foto é uma loucura. Tirei uma foto com ele quando ele era um bebê… e agora nós dois estarmos disputando a Copa do Mundo é uma loucura.”

“Ele é um dos melhores jogadores do mundo neste momento. Desejo sorte a ele, porque o bem dele será o bem do Barcelona. Vamos tentar fazer com que ele não esteja na sua melhor versão. A Espanha tem um grande jogo, não é só ele. Nós também temos as nossas armas”, concluiu.

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Por trás da foto

Em 2007, Lionel Messi jogava pelo Barcelona e participou de uma campanha do jornal Sport que publicava calendários solidários com jogadores do time. O argentino, ainda tímido, e dando os primeiros passos de sucesso no clube foi escalado para dar banho em um bebê no seu ensaio fotográfico.

O bebê foi escolhido em um sorteio da iniciativa solidária da Unicef e quis o destino que fosse Lamine Yamal. Então com seis meses, o simpático bebê do bairro humilde de Rocafonda, em Barcelona, foi escolhido e banhado pelo jogador. Teria sido uma benção?

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Afinal, anos mais tarde, Lamine seguiu os passos de Messi nas categorias de base do clube catalão e assumiu a camisa 10 deixada pelo argentino. No cenário de seleções, eles se reencontram. E logo em uma final de Copa do Mundo. 

A Argentina de Lionel Messi enfrenta a Espanha de Lamine Yamal no próximo domingo, 19, às 16h (horário de Brasília), desta vez ambos adultos e jogadores de futebol.

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