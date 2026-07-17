O impressionante histórico de Messi contra os jogadores da Espanha
Argentino já enfrentou metade do elenco de "La Roja", com retrospecto amplamente favorável
Logo depois da atuação espetacular de Messi na semifinal contra a Inglaterra, quando deu os dois passes para os gols da virada da Argentina que colocaram o time na final da Copa, o técnico Scaloni falou sobre como a Espanha conhecia bem seu camisa 10, e haveria até de desfrutar vê-lo em campo neste domingo. “Tanta alegria o Messi deu a esse país, jogando tanto tempo lá. Espero que entendam a grande diferença desse jogador. Para mim, o que mais ele precisa fazer para ser o melhor futebolista da história? Não há mais nenhum tipo de dúvida. Que a Espanha também o desfrute, porque eu sei que o querem. Não todos os espanhóis, mas grande parte da Espanha o quer”.
Scaloni provavelmente exagerou, afinal, quem quer ver Messi no time adversário? Certamente não os jogadores espanhóis, que têm um longo histórico de derrotas para o astro argentino. Metade dos 26 comandados por Luis de la Fuente já o enfrentou nos últimos 20 anos, e as disputas infividuais não são animadoras para os europeus.
Messi enfrentou pelo menos um jogador do elenco espanhol 81 vezes, e Messi marcou 62 gols nessas partidas.
O zagueiro que mais sofreu é Aymeric Laporte. Entre as passagens por Athletic Bilbao e Manchester City, ele teve que marcar Messi 15 vezes e levou 11 gols. Logo atrás vem Mikel Oyarzabal, que pegou o argentino em 13 partidas pela Real Sociedad e sofreu nove gols.
Rodri também tem um capítulo cheio na história: pelo Villarreal, Atlético de Madrid e Manchester City, foram oito jogos e sete gols de Messi. Marcos Llorente encara números parecidos — oito confrontos entre Alavés, Real Madrid e Atlético, com cinco gols sofridos.
A Real Sociedad é um dos clubes mais visitados pelo argentino nesse retrospecto. Além de Oyarzabal, ele também passou por cima de Mikel Merino (seis jogos, três gols) e Martín Zubimendi (dois jogos, dois gols) — juntos, os três somam 21 partidas e 14 gols sofridos para Messi.
O Athletic Bilbao também aparece com frequência. O goleiro Unai Simón enfrentou o argentino sete vezes e sofreu cinco gols, além do já citado Laporte. Marc Cucurella, então no Eibar e no Getafe, tem retrospecto ainda pior — cinco jogos, cinco gols, média de um por partida.
As melhores médias de Messi, porém, aparecem contra Pedro Porro e Borja Iglesias. Contra o atual lateral do Tottenham, quando ele ainda defendia Girona e Valladolid, foram três gols em apenas duas partidas. Contra Borja Iglesias, passando por Espanyol e Betis, cinco gols em quatro jogos.
Fabián Ruiz também está na lista: seis confrontos e cinco gols sofridos, somando as passagens por Betis, Napoli e PSG. Completam o levantamento Alejandro Grimaldo, com um gol em um único jogo (na época do Benfica, contra o Messi do PSG), e Ferran Torres, com dois gols em três partidas enquanto defendia o Valencia.
Yeremy Pino encarou Messi uma vez, em um Villareal x Barcelona pela La Liga, e perdeu o jogo por 2 a 1 em casa, mas sem gols do argentino.
Não é por outra razão que Messi disse, quando soube quem enfrentaria na final da Copa, que a Espanha “é uma equipe que conheço bem”.
David Raya, Marc Pubill, Eric García, Gavi, Dani Olmo, Joan García, Álex Baena, Nico Williams, Lamine Yamal, Pedri, Pau Cubarsí e Víctor Muñoz vão ver Messi pela frente pela primeira vez. Será que terão mais sorte?
EM UM SÓ LUGAR