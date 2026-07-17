Multicampeão Rodri revela obsessão com Copa: ‘Trocaria tudo por esse título’

O volante Rodri, considerado um dos melhores jogadores da Copa do Mundo até agora, é dono de uma coleção de títulos que inclui a Liga dos Campeões da Europa, o campeonato espanhol, a Eurocopa e a premiação individual Bola de Ouro. Ainda assim, na antevéspera da final da Copa, contra a Argentina, o camisa 16 da Espanha admitiu nervosismo e disse que trocaria parte da carreira pelo título que ainda não tem. “A coisa mais grandiosa que pode te acontecer é ser campeão do mundo”, afirmou. “Trocaria tudo por esse título”.

Para ganhar o troféu, Rodri acredita que seu time precisa jogar ainda melhor do que vem fazendo nas sete partidas anteriores. “Estamos diante de um grande time, a Argentina, e precisamos subir de nível porque eles são os atuais campeões”, disse. “Eles chegaram a duas finais de Copa do Mundo. É a seleção mais em forma dos últimos anos, e o rival a vencer”.

Rodri comentou ainda o estilo provocador dos argentinos, que têm por característica um perfil de marcação vigoroso e jogadores que gostam de pressionar os árbitros e tentar desestabilizar os adversários. “É mais uma parte do futebol, vamos ver como o jogo se desenrola. Gosto de pensar que somos uma seleção que dá o máximo e não vai por esse caminho, e sim por ser contundente, ser agressiva. Mas se por acaso entrarmos nessa fase do jogo, vamos voltar para o que sabemos fazer bem, e não entrar em provocações”.

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A Espanha enfrenta a Argentina na final da Copa do Mundo neste domingo, 19, às 18h (horário de Brasília), no estádio de Nova York e Nova Jersey.

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