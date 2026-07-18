Os nomes que marcaram a Copa do Mundo de 2026 sem levantar a taça

A Copa do Mundo de 2026 chega ao fim neste domingo, 19, com Argentina e Espanha disputando o título e Lionel Messi e Lamine Yamal como protagonistas. Mas nem só de campeões vive um Mundial. Ao longo do torneio, jogadores e ex-atletas, apresentadores de TV, torcedores e até árbitros protagonizaram histórias que marcaram a competição e ficarão na memória dos fãs. A coluna GENTE selecionou alguns dos rostos que deixaram sua marca na história da Copa.

Wilton Pereira Sampaio. Em uma das primeiras partidas da Copa do Mundo, o árbitro brasileiro repercutiu ao anunciar a expulsão de um atleta sul-africano. O sotaque brasileiro misturado com a confusa formulação da frase prejudicaram a comunicação do juiz, deixando os próprios jogadores sem entender a decisão.

Vozinha. Um dos personagens mais improváveis do torneio, o goleiro de Cabo Verde, de 40 anos, virou um fenômeno global logo nos primeiros jogos, quando segurou a Espanha no empate sem gols ainda na fase de grupo e deu trabalho para a Argentina com as defesas no duelo de 16 avos de final. Em poucos dias, Josimar Dias ganhou milhões de seguidores nas redes sociais, impulsionado também pela ajuda dos brasileiros.

Orlando Gil. Outro goleiro que chamou atenção na Copa foi o do Paraguai, mas não pela simpatia. O arqueiro ficou irritado quando foi ignorado por Kilian Mbappé ao tentar cumprimentá-lo após a derrota paraguaia e jogou uma bola em direção ao astro francês. Após o jogo, Orlando admitiu que estava de “cabeça quente”.

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Keyne Yamal. Símbolo da campanha espanhola no Mundial, o irmão de 3 anos de Lamine Yamal roubou as atenções e se tornou uma estrela, tanto nas redes sociais como nas próprias transmissões do torneio. Após a classificação da Espanha para a final, a internet foi à loucura com o vídeo do menino acenando para o irmão. “Se Keyne Yamal está feliz, eu estou feliz”, escreveu um usuário do X.

Torcedor-símbolo da RD Congo. A seleção da República Democrática do Congo ganhou um reforço especial com Michel Kuka Mboladinga, mais conhecido como Lumumba Vea. O torcedor se tornou um dos personagens mais conhecido nas arquibancadas ao reproduzir a postura de uma estátua de Patrice Lumumba, primeiro-ministro da RD Congo após a independência do país. Imóvel e em silêncio, a personalidade se destacou em meio à festa dos torcedores durante as partidas.

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Neymar. O retorno do camisa 10 aos gramados pela seleção era um dos momentos mais aguardados pelos torcedores brasileiros, mas acabou sendo limitado pela recuperação de uma lesão na panturrilha. Quando finalmente entrou em campo, porém, chamou mais atenção pela atitude do que pelo futebol. Nos minutos finais da partida contra a Noruega, após converter um pênalti, provocou o goleiro adversário, Ørjan Nyland, em vez de buscar rapidamente a bola para tentar o empate. Na sequência, voltou a provocar o rival, gesto que acabou marcando seu último Mundial.

David Beckham. O ex-astro do futebol inglês conseguiu faturar alto no torneio, mas não pelas sua presença em diversos jogos. Segundo o Daily Mail, Beckham ganhou cerca de 25 milhões de euros, cerca de 148 milhões de reais, apenas com os anúncios feitos nos intervalos entre os dois tempos das partidas.

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Galvão Bueno. O narrador se destacou pela estreia no SBT e também pela despedida das narrações da seleção brasileira em Copas do Mundo. O veterano anunciou a decisão após a eliminação do Brasil para a Noruega. “Na próxima Copa, com 80 anos, não tem cabimento pensar em narrar”, declarou.

Luís Felipe Freitas. Na direção oposta de Galvão, o apresentador da CazéTV se destacou na transmissão dos jogos e mostrou o talento que o colocou entre os mais talentosos narradores da nova geração. Freitas foi um acerto de Casimiro Miguel, que quase escolheu outro nome. Em uma entrevista, o influenciador confessou que o primeiro cogitado para a posição foi Octavio Neto, atualmente no TNT Sports.

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Alex Escobar. Escalado pela Globo para a cobertura do torneio, o apresentador deixou o posto após passar mal ao vivo durante uma participação no Encontro com Patrícia Poeta, nos primeiros dias da competição. A decisão foi tomada pelo próprio Escobar, que preferiu deixar o evento por segurança.

Fernanda Gentil e Romário. Após o empate na estreia do Brasil, a apresentadora e o ex-jogador protagonizaram um momento de tensão durante a transmissão da CazéTV. Na ocasião, Gentil perguntou se o resultado não teria “sabor de derrota” e o campeão da Copa de 1994 respondeu que “quem não conhece muito do futebol vai ter esse pensamento que tem”. Diante da repercussão, Romário esclareceu os “ruídos” e elogiou o trabalho da jornalista. Fernanda, por sua vez, disse que, para ela, não foi o que aconteceu e que os dois já trabalharam juntos em outras oportunidades.

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Virginia Fonseca. Escolhida para ser “repórter” de um quadro especial dentro Domingão com Huck, a influenciadora teve sua participação diminuída pouco depois de estrear no cargo. Após a repercussão negativa e uma chuva de críticas em apenas dois episódios, uma reunião interna da direção do programa observou que a atuação da empresária estava desgastando o programa. Luciano Huck, segundo a coluna apurou, teria tentado mantê-la, mas não teve sucesso.

Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos protagonizou uma polêmica nas oitavas de final, quando entrou em contato com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, para pedir a anulação do cartão vermelho recebido pelo atacante norte-americano Folarin Balagun no jogo contra a Bélgica. O republicano ainda chamou o árbitro brasileiro Raphael Clauis de “suspeito”.

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