A torcida dos famosos na final da Copa entre Espanha x Argentina

Argentina e Espanha se enfrentam no próximo domingo, 19, naquela que será a aguardada decisão da Copa do Mundo de 2026. Colocando frente a frente craques como Lionel Messi e Lamine Yamal, a partida dividiu a torcida do público, e vários famosos já deixaram clara a sua preferência para levantar o troféu. Confira o lado de cada um deles nesse levantamento feito pela coluna GENTE.

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Argentina

Carolina Dieckmann – Atriz provocou reações nas redes sociais ao declarar sua torcida pela Albiceleste. “Estou com Messi e não abro. Para mim, primeiro a América do Sul”, disse Carolina em um comentário no Instagram. A posição desagradou os seguidores brasileiros, que lembraram a rivalidade entre as equipes e criticaram a decisão.

Ana Maria Braga – A apresentadora do Mais Você foi outra a afirmar que sua torcida pela Argentina se deve ao talento de Lionel Messi. “Eu acho que alguns profissionais estão acima de qualquer nacionalidade”, disse ela, em conversa com Alessandro Jodar. “Ele é sul-americano, nós estamos na América do Sul”, completou.

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Shakira – Colombiana marcou presença em duas partidas da Seleção Argentina nesse mundial: contra Áustria, na fase de grupos, e contra Cabo Verde, na fase eliminatória. Embora não tenha explicitado seu apoio, a cantora tem elogiado constantemente Lionel Messi nas redes sociais, afirmando que o que ele faz “está além do extraordinário”.

Espanha

Luciana Gimenez – Após a eliminação da Inglaterra para a Argentina, a apresentadora disse “odiar” Lionel Messi nas redes sociais e que sua torcida agora será para a Espanha. “Ainda bem que sou espanhola! Agora só nos resta torcer. Querendo matar o técnico. Quem não enfia toma. Inacreditável. Nossa, que ódio. A p**** da Argentina jogou melhor”, disse Luciana.

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Felipe Melo – Ídolo de Fluminense e Palmeiras, o ex-jogador não se rendeu ao clima pró-Argentina no SporTV e fez questão de marcar sua posição quanto a final. “Pode torcer quem quiser, mas eu vou deixar bem claro. Vou torcer para a Espanha”, disse. “Eu amo os argentinos, mas vou torcer por causa da rivalidade”, completou.

Javier Bardem – O célebre vencedor do Óscar não esconde ser um aficionado pela Seleção Espanhola. Bardem marcou presença nos confrontos de quartas de final, contra a Bélgica, e de semifinais, contra a França, sempre torcendo pela Fúria.

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