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Cultura

Carolina Dieckmann discute racismo após torcer pela Argentina na Copa

A atriz usou as redes sociais, nesta quinta-feira, 16, para rebater as críticas

Por Giovanna Fraguito 16 jul 2026, 16h56
Carolina Dieckmann
Carolina Dieckmmann (Reprodução/Instagram)
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Carolina Dieckmann discute racismo após torcer pela Argentina na Copa Priorizar nos meus resultados Google

Após ser criticada por afirmar que está torcendo pela Argentina na Copa do Mundo, Carolina Dieckmmann usou as redes sociais, nesta quinta-feira, 16, para falar sobre racismo. “Torcer contra a Argentina faz parte do jogo. Vincular racismo à Argentina é ignorar que o racista não respeita fronteiras ou torcidas. Quer lutar contra o racismo? Começa mostrando para o coleguinha ao lado, para o vizinho, para os familiares que o racismo deles é inaceitável. Só não usa camisa azul e branca”, compartilhou ela.

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Na legenda da publicação, a atriz escreveu: “E, no mais, torço para que o Messi e sua seleção se posicionem. Racismo é crime”.

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TAGS:
Argentina
Carolina Dieckmann
Copa do Mundo 2026
Gente
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