Carolina Dieckmann discute racismo após torcer pela Argentina na Copa
A atriz usou as redes sociais, nesta quinta-feira, 16, para rebater as críticas
Após ser criticada por afirmar que está torcendo pela Argentina na Copa do Mundo, Carolina Dieckmmann usou as redes sociais, nesta quinta-feira, 16, para falar sobre racismo. “Torcer contra a Argentina faz parte do jogo. Vincular racismo à Argentina é ignorar que o racista não respeita fronteiras ou torcidas. Quer lutar contra o racismo? Começa mostrando para o coleguinha ao lado, para o vizinho, para os familiares que o racismo deles é inaceitável. Só não usa camisa azul e branca”, compartilhou ela.
Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente
Na legenda da publicação, a atriz escreveu: “E, no mais, torço para que o Messi e sua seleção se posicionem. Racismo é crime”.
EM UM SÓ LUGAR