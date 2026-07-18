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Esporte

Jogos de hoje, sábado, 18 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários

Dia terá disputa pelo pódio da Copa do Mundo de 2026 e cinco partidas pela Série B

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jul 2026, 06h00
MIAMI GARDENS, FLORIDA - JUNE 21: General view inside Miami Stadium before the FIFA World Cup 2026 Group H match between Uruguay and Cabo Verde on June 21, 2026 in Miami, United States. (Photo by Lars Baron/Getty Images)
Estádio de Miami, nos Estados Unidos (Lars Baron/Getty Images)
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O sábado, 18 de julho, terá uma programação importante no futebol, com destaque para a disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026 e para mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O principal jogo do dia será França x Inglaterra, às 18h, valendo um lugar no pódio do Mundial.

No futebol nacional, a Série B terá quatro partidas ao longo do dia. Criciúma x Vila Nova, Ponte Preta x Goiás, Atlético-GO x Athletic Club e Sport x Operário-PR movimentam a rodada, em confrontos importantes para a briga por acesso, permanência e consolidação na tabela.

A agenda ainda reserva um amistoso internacional às 20h, com Millonarios x Colo-Colo. O duelo coloca frente a frente dois clubes tradicionais da América do Sul e serve como preparação para o restante da temporada.

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Confira a agenda dos principais jogos deste sábado, 18 de julho de 2026, com horários e canais:

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Campeonato Brasileiro — Série B

  • 16h00 — Criciúma x Vila Nova — ESPN 4 e Disney+
  • 16h00 — Ponte Preta x Goiás — RedeTV! e Disney+
  • 17h00 — Atlético-GO x Athletic Club — ESPN e Disney+
  • 18h30 — Sport x Operário-PR — Disney+

Copa do Mundo 2026 (disputa do terceiro lugar)

  • 18h00 — França x Inglaterra — TV Globo, SBT, SporTV, N Sports, ge tv (no Globoplay) e CazéTV

Amistoso internacional

  • 20h00 – Millonarios x Colo-Colo – ESPN 4 e Disney+
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