Jogos de hoje, sábado, 18 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários
Dia terá disputa pelo pódio da Copa do Mundo de 2026 e cinco partidas pela Série B
O sábado, 18 de julho, terá uma programação importante no futebol, com destaque para a disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026 e para mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O principal jogo do dia será França x Inglaterra, às 18h, valendo um lugar no pódio do Mundial.
No futebol nacional, a Série B terá quatro partidas ao longo do dia. Criciúma x Vila Nova, Ponte Preta x Goiás, Atlético-GO x Athletic Club e Sport x Operário-PR movimentam a rodada, em confrontos importantes para a briga por acesso, permanência e consolidação na tabela.
A agenda ainda reserva um amistoso internacional às 20h, com Millonarios x Colo-Colo. O duelo coloca frente a frente dois clubes tradicionais da América do Sul e serve como preparação para o restante da temporada.
Confira a agenda dos principais jogos deste sábado, 18 de julho de 2026, com horários e canais:
Campeonato Brasileiro — Série B
- 16h00 — Criciúma x Vila Nova — ESPN 4 e Disney+
- 16h00 — Ponte Preta x Goiás — RedeTV! e Disney+
- 17h00 — Atlético-GO x Athletic Club — ESPN e Disney+
- 18h30 — Sport x Operário-PR — Disney+
Copa do Mundo 2026 (disputa do terceiro lugar)
- 18h00 — França x Inglaterra — TV Globo, SBT, SporTV, N Sports, ge tv (no Globoplay) e CazéTV
Amistoso internacional
- 20h00 – Millonarios x Colo-Colo – ESPN 4 e Disney+
EM UM SÓ LUGAR