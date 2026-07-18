Chuva de gols e recordes: Inglaterra vence França por 6 a 4 na disputa do 3º lugar

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Inglaterra e França protagonizam um espetáculo de 6 a 4 na disputa pelo 3º lugar da Copa. Saka brilha com hat-trick, enquanto Mbappé e Olise quebram recordes históricos de gols e assistências. Uma partida eletrizante, com reviravoltas e despedidas, que fez valer o ingresso.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A Inglaterra venceu a França na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo. E se o jogo “não valia nada”, os jogadores fizeram valer o ingresso dos torcedores nas arquibancadas do estádio de Miami neste sábado, 18. O placar final de 6 a 4 não conta a história toda do jogo que teve goleada inglesa no primeiro tempo, a reação francesa depois do intervalo e recordes quebrados.

Bukayo Saka anotou um hat-trick. Mbappé fez dois com assistências de Olise. O camisa 10 assumiu a artilharia do torneio e histórica com dez e 22 gols, respectivamente, e o camisa 11 se tornou o maior garçom em uma mesma edição de Copas com sete passes para gol. Declan Rice, Konsa e Bellingham completaram para o lado inglês, e Dembélé e Barcola para os franceses.

Na despedida do técnico Didier Deschamps, a França evitou um vexame com uma exibição de resiliência no segundo tempo. Thomas Tuchel respira aliviado com o resultado positivo, apesar das “turbulências” depois do intervalo, como ele descreveu.

Passeio inglês

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Em resposta às críticas de postura muito defensiva contra a Argentina, o técnico Thomas Tuchel entrou com um time bastante ofensivo, porém, não evitou as vaias quando seu nome foi anunciado. Sem os seus principais titulares, o alemão escalou três atacantes, dois meio-campistas ofensivos e apenas um volante.

Mas foi logo do volante, Declan Rice, que saiu o primeiro gol inglês. Aos 3 minutos, o capitão em campo interceptou um passe de Desire Doué ainda no campo de defesa, conduziu para o ataque e finalizou com liberdade de chapa no canto do gol de Maignan, sem reação.

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Cherki até colocou o goleiro Dean Henderson para trabalhar aos 10 minutos com uma finalização na entrada da área, mas os igleses foram melhores. Saka teve um gol anulado na jogada seguinte, avançando pela direita e puxando para dentro para bater para o gol. Em nova tentativa aos 18 minutos, o atacante do Arsenal teve o chute travado por Lacroix. No escanteio gerado pelo lance, Declan Rice cruzou na segunda trave e Konsa cabeceou no canto do gol de Maignan, mais uma vez sem reação.

As respostas francesas pararam na defesa inglesa. Aos 26 minutos, Mbappé teve chance cara a cara com o goleiro, porém, Guehi tirou de peito. O camisa 10 teve nova chance pela esquerda e Henderson defendeu.

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O primeiro tempo, no entanto, foi de completo domínio inglês. Aos 32 minutos, Rashford deu o recado com uma caneta em Zaire-Emery na entrada da área e um chute para defesa de Maignan. Quatro minutos depois, Saka lançou para o camisa 11 avançar sozinho em profundidade, tentar uma primeira vez e parar em Maignan. O próprio Saka aproveitou o rebote, foi travado por Lacroix, Rashford recuperou, puxou a marcação e rolou de novo para o atacante do Arsenal, enfim, mandar para o fundo da rede.

Saka ainda ampliou a vantagem aos 46 minutos para decretar a goleada por 4 a 0. Com passe de seu companheiro de clube, Eze, avançou pelo meio e chutou cruzado tirando de Maignan. Foi um passeio inglês no primeiro tempo.

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Resposta francesa

Em sua despedida do comando da seleção francesa, Didier Deschamps voltou com a cavalaria titular nos segundo tempo. Upamecano, um dos vindos do banco, pressionou Ollie Watkins, roubou a bola e passou para Olise. O camisa 11, apagado e apático no primeiro tempo, fez passe perfeito para Mbappé que com um toque mandou para o fundo da rede aos 2 minutos da segunda etapa. Com o gol, o capitão dos Bleus chegou a nove neste Mundial, assumindo a artilharia do torneio. Na contagem histórica, empatou com Messi em 21 gols em Copas.

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Outra escolha de Deschamps para a segunda etapa, Barcola ampliou a esperança francesa com mais um gol. Aos 8 minutos, Mbappé foi garçom nesta jogada, passou entre os marcadores para o companheiro que avançou e chutou tirando do goleiro adversário.

A França avassaladora que assustou até a semifinal deu as caras. Dembélé também saiu do banco e quase deixou o seu em contra-ataque. Maignan até teve que trabalhar em nova cobrança de escanteio, porém, depois assistiu seus companheiros de linha se lançarem para o ataque de vez.

A mudança de postura dos Bleus foi tanta que até o zagueiro Upamecano finalizou com perigo. Olise perdeu duas oportunidades claras de marcar o seu primeiro gol no torneio, mas fez o que sabe melhor que ninguém em Copas do Mundo: aos 20 minutos, deu passe para o gol de Mbappé. Com a assistência, ultrapassou Pelé como o jogador com mais passes para gol em uma mesma edição de Mundial, sete no total. O camisa 10, então, aumentou sua vantagem nas artilharias.

Tuchel sentiu a pressão da remontada francesa e acionou seus titulares. Bellingham saiu do banco, e aos 80 minutos fez jogada individual perigosa logo na sua primeira ação em campo. Aos 85, Djed Spence foi derrubado por Malo Gusto dentro da área francesa, e Bellingham se posicionou para bater. Porém, o camisa 10 deixou para Saka anotar mais um e fazer um hat-trick.

O jogo, no entanto, ainda tinha mais dois gols pela frente. Dembélé marcou aos 51 minutos. Junto de Mbappé, eles chegaram a 16 gols nesta Copa do Mundo e empataram com os compatriotas Just Fontaine e Raymond Kopa, que em 1958 chegaram à mesma marca de dupla mais goleadora de mundiais.

Nesta mesma estatística, Bellingham encerrou o jogo com um golaço em contra-ataque e dribles dignos de camisa 10, colocando ele e Harry Kane na terceira colocação da artilharia de duplas com 13 gols, mesma quantidade de Rivaldo e Ronaldo no Mundial de 2002.

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