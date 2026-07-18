Como foi a estreia de Filipe Luis em seu novo time na Europa

O técnico Filipe Luís, ex-Flamengo, fez neste sábado seu primeiro jogo no comando do Monaco, da França. A estreia terminou com vitória por 5 a 2 sobre o Saint-Priest, equipe da quarta divisão francesa, em um amistoso de pré-temporada.

A equipe comandada pelo brasileiro não teve dificuldades e chegou a abrir 4 a 0 no placar, com gols de Eric Dier, Golovin e Paris Brunner (duas vezes).

Ilias Bardet diminuiu para o Saint-Priest, mas o Monaco ampliou com um gol contra de Steven Séance. Depois, Tieri Godame fez mais um para os adversários.

“Foi um bom teste. Acho que os amistosos sempre nos dão uma direção a seguir. São como um guia que permite identificar os pontos importantes e, assim, corrigi-los depois. Ainda precisamos treinar mais, aproveitando ao mesmo tempo os aspectos positivos que conseguimos observar. Esse tipo de partida é muito importante para nós e nos deu uma indicação do que devemos continuar fazendo”, avaliou o técnico brasileiro, em entrevista ao site oficial do clube.

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Para Filipe Luís, os jogadores estão recuperando a condição física após retornarem das férias.

“Com os treinamentos, estamos evoluindo fisicamente. Esta é a segunda semana, e os jogadores estão se sentindo cada vez melhor do ponto de vista físico depois de um longo período de férias. É preciso dar tempo para que eles evoluam, e disputar alguns minutos de jogo permite que recuperem o ritmo. Jogar é diferente de treinar. Conseguimos identificar muitos detalhes que precisam ser corrigidos para continuar melhorando a equipe”, afirmou.

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O Monaco volta a campo no próximo sábado, em outro amistoso, desta vez contra o Sporting, de Portugal.

Primeiro clube na Europa

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Filipe Luís foi anunciado como treinador do Monaco no dia 6, com um contrato até 2028. É o seu primeiro trabalho como treinador na Europa, onde fez história vestindo a camisa do Atlético de Madrid como jogador

O ex-jogador também sido procurado pelo Bayern Leverkusen, da Alemanha, mas o Monaco superou a concorrência. A negociação foi conduzida por Thiago Scuro, brasileiro que atua como diretor esportivo do time francês.

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Filipe substituirá Sébastien Pocognoli, técnico belga responsável por uma campanha mediana do clube na última temporada: 7º no Campeonato Francês, sem classificação para a Champions League.

O ex-lateral iniciou sua carreira como treinador no Flamengo logo após se aposentar, em 2024. Ele começou no comando das categorias de base e, depois de alguns meses, assumiu o time principal.

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Como treinador do rubro-negro, Filipe Luís ganhou praticamente todos os campeonatos que disputou em um período de somente um ano no cargo. Foram cinco taças ao todo: Copa do Brasil, Campeonato Carioca, Brasileirão, Supercopa do Brasil e Libertadores.

O brasileiro multicampeão foi demitido do Flamengo em março deste ano e estava sem clube desde então.