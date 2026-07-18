Qual recorde Bellingham, Kane, Mbappé e Dembélé buscam na disputa do 3º lugar?
França e Inglaterra se enfrentam neste sábado, 18, no estádio de Miami
França e Inglaterra se enfrentam neste sábado, 18, às 18h (horário de Brasília), pela disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo 2026. Apesar do gosto amargo da “partida que ninguém quer jogar”, quatro jogadores podem superar uma marca de Ronaldo e Rivaldo ou até um recorde estabelecido há 68 anos. Os franceses Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé e os ingleses Harry Kane e Jude Bellingham podem se tornar a dupla mais artilheira em Copas do Mundo.
Os atacantes dos Bleus chegam à frente na corrida. Mbappé marcou oito gols e divide a artilharia do atual Mundial com Lionel Messi (o argentino está à frente no ranking oficial da Fifa pelo maior número de assistências). O atual vencedor da Bola de Ouro, Dembélé marcou cinco gols na competição até as semifinais. Juntos, os atacantes franceses têm treze gols e já chegaram a marca de Ronaldo (8 gols) e Rivaldo (5 gols) na campanha do título em 2022 pelo Brasil, quando balançaram a rede o mesmo número de vezes.
Os ingleses, Jude Bellingham e Harry Kane, anotaram meia dúzia de gols cada na competição e somam 12 gols no total até a disputa com os franceses. Eles se tornaram a primeira dupla de jogadores de uma mesma nação a marcar mais de seis gols cada.
Os recordistas absolutos são os franceses Just Fontaine e Raymond Kopa, com 13 e três gols, respectivamente, na edição de 1958. Com a marca individual, Fontaine é o jogador que fez mais gols em uma única edição de Mundial. A seleção francesa também perdeu a semifinal naquela edição e jogou a disputa do terceiro lugar, em que o atacante chegou ao recorde, marcando quatro gols contra a Alemanha Ocidental.
Confira as duplas artilheiras em Copas do Mundo:
16 gols
- Just Fontaine (13 gols) e Raymond Kopa (3 gols) pela França em 1958
15 gols
- Sándor Kocsis (11) e Ferenc Puskás (4 gols) pela Hungria em 1954
13 gols
- Gerd Müller (10 gols) e Uwe Seeler (3 gols) pela Alemanha Ocidental em 1970
- Ronaldo (8 gols) e Rivaldo (5 gols) pelo Brasil em 2002
- Kylian Mbappé (8 gols) e Ousmane Dembélé (5 gols) pela França em 2026*
12 gols
- Eusébio (9 gols) e José Augusto (3 gols) por Portugal em 1966
- Kylian Mbappé (8 gols) e Olivier Giroud (4 gols) pela França em 2022
- Jude Bellingham (6 gols) e Harry Kane (6 gols) pela Inglaterra em 2026*
*seguem na disputa da atual Copa do Mundo
EM UM SÓ LUGAR