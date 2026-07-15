Eliminação da França renova maldição da Bola de Ouro na Copa; entenda

Ler Resumo





A ‘maldição’ do Melhor do Mundo persiste na Copa! Ousmane Dembélé é a mais recente ‘vítima’, com a França caindo na semifinal. Desde 1956, nenhum jogador que recebeu a Bola de Ouro venceu o Mundial subsequente. Entenda como grandes nomes como Platini, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho também foram afetados por esse tabu histórico.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A queda da França para a Espanha na semifinal da Copa do Mundo renovou uma maldição que nunca foi quebrada no torneio. O atual vencedor da Bola de Ouro jamais foi campeão mundial na sequência em que recebeu o reconhecimento da revista francesa France Football. Nesta edição, a “vítima” foi o francês Ousmane Dembélé.

Em setembro de 2025, o camisa 7 dos Bleus foi premiado por sua temporada vencedora da Tríplice Coroa com o PSG. Dez meses depois, marcou cinco gols pela seleção francesa na Copa do Mundo, até a semifinal, mas parou na defesa espanhola e ficará de fora da final do Mundial.

Além de Dembélé, seu compatriota Michael Platini também foi uma “vítima” da maldição. Em 1986, chegou com a chancela de melhor do mundo, mas assim como o seu contemporâneo foi eliminado nas semifinais. Depois terminou em terceiro lugar, o que Dembélé ainda terá chance de alcançar na disputa pelo terceiro lugar neste sábado, 18.

O Brasil sofreu com a maldição em duas ocasiões: em 1998, Ronaldo era o vencedor da premiação. Porém, apesar de chegar na final, o episódio da convulsão um dia antes da decisão e a derrota para a França impediram o fim da maldição. Em 2006, Ronaldinho Gaúcho chegou como o vencedor, mas saiu sem a taça nas quartas de final, em nova eliminação para os franceses.

Continua após a publicidade

O tabu chegou perto de ser quebrado na Copa do Mundo de 2022. Lionel Messi foi eleito o melhor do mundo em 2021 e a Argentina foi campeã no Mundial no ano seguinte. No entanto, a edição do torneio naquele ano foi realizada excepcionalmente entre novembro e dezembro, e não junho e julho, devido ao calor no país-sede, Catar. Com a mudança de data, a premiação da France Football aconteceu em agosto daquele de 2022 e premiou o francês Karim Benzema. O atacante sequer participou da Copa por conta de uma lesão nas vésperas da competição, e viu de casa, a sua seleção perder a final para a Argentina de Lionel Messi.

Confira os vencedores da Bola de Ouro e sua campanha na Copa do Mundo seguinte:

Continua após a publicidade

1958

Campeão: Brasil

Atual Bola de Ouro (1957): Alfredo Di Stéfano (Espanha)

Campanha da Espanha: não se classificou para o Mundial

Continua após a publicidade

1962

Campeão: Brasil

Atual Bola de Ouro (1961): Omar Sívori (Itália)

Campanha da Itália: eliminada na fase de grupos

Continua após a publicidade

1966

Campeão: Inglaterra

Atual Bola de Ouro (1965): Eusébio (Portugal)

Campanha de Portugal: eliminada na semifinal (3º lugar)

Continua após a publicidade

1970

Campeão: Brasil

Atual Bola de Ouro (1969): Gianni Rivera (Itália)

Campanha da Itália: vice-campeã

1974

Campeão: Alemanha

Atual Bola de Ouro (1973): Johan Cruyff (Holanda)

Campanha dos Países Baixos: vice-campeã

1978

Campeão: Argentina

Atual Bola de Ouro (1977): Allan Simonsen (Dinamarca)

Campanha da Dinamarca: não se classificou para o Mundial

1982

Campeão: Itália

Atual Bola de Ouro (1981): Karl-Heinz Rummenigge (Alemanha)

Campanha da Alemanha: vice-campeã

1986

Campeão: Argentina

Atual Bola de Ouro (1985): Michel Platini (França)

Campanha da França: eliminada na semifinal (3º lugar)

1990

Campeão: Alemanha

Atual Bola de Ouro (1989): Marco van Basten (Países Baixos)

Campanha dos Países Baixos: eliminada nas oitavas de final

1994

Campeão: Brasil

Atual Bola de Ouro (1993): Roberto Baggio (Itália)

Campanha da Itália: vice-campeã

1998

Campeão: França

Atual Bola de Ouro (1997): Ronaldo (Brasil)

Campanha do Brasil: vice-campeão

2002

Campeão: Brasil

Atual Bola de Ouro (2001): Michael Owen (Inglaterra)

Campanha da Inglaterra: eliminada nas quartas de final

2006

Campeão: Itália

Atual Bola de Ouro (2005): Ronaldinho Gaúcho (Brasil)

Campanha do Brasil: eliminada nas quartas de final

2010

Campeão: Espanha

Atual Bola de Ouro (2009): Lionel Messi (Argentina)

Campanha da Argentina: eliminada nas quartas de final

2014

Campeão: Alemanha

Atual Bola de Ouro (2013): Cristiano Ronaldo (Portugal)

Campanha de Portugal: eliminada na fase de grupos

2018

Campeão: França

Atual Bola de Ouro (2017): Cristiano Ronaldo (Portugal)

Campanha de Portugal: eliminada nas oitavas de final

2022

Campeão: Argentina

Atual Bola de Ouro (2022): Karim Benzema (França)

Campanha da França: vice-campeã (jogador cortado por lesão antes do torneio)

Publicidade