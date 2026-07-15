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Esporte

Eliminação da França renova maldição da Bola de Ouro na Copa; entenda

Atual vencedor do prêmio, Ousmane Dembélé, ficou sem a vaga na final do Mundial

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jul 2026, 10h29 | Atualizado em 15 jul 2026, 15h14
Jogador de futebol Dembélé, de costas, vestindo camisa azul com listras diagonais pretas e o número 7 branco com borda laranja, em campo com torcida desfocada ao fundo
Ousmane Dembélé, melhor do mundo, mas sem a Copa do Mundo (Alexandre Battibugli/VEJA)
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A queda da França para a Espanha na semifinal da Copa do Mundo renovou uma maldição que nunca foi quebrada no torneio. O atual vencedor da Bola de Ouro jamais foi campeão mundial na sequência em que recebeu o reconhecimento da revista francesa France Football. Nesta edição, a “vítima” foi o francês Ousmane Dembélé.

Em setembro de 2025, o camisa 7 dos Bleus foi premiado por sua temporada vencedora da Tríplice Coroa com o PSG. Dez meses depois, marcou cinco gols pela seleção francesa na Copa do Mundo, até a semifinal, mas parou na defesa espanhola e ficará de fora da final do Mundial.

Além de Dembélé, seu compatriota Michael Platini também foi uma “vítima” da maldição. Em 1986, chegou com a chancela de melhor do mundo, mas assim como o seu contemporâneo foi eliminado nas semifinais. Depois terminou em terceiro lugar, o que Dembélé ainda terá chance de alcançar na disputa pelo terceiro lugar neste sábado, 18. 

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O Brasil sofreu com a maldição em duas ocasiões: em 1998, Ronaldo era o vencedor da premiação. Porém, apesar de chegar na final, o episódio da convulsão um dia antes da decisão e a derrota para a França impediram o fim da maldição. Em 2006, Ronaldinho Gaúcho chegou como o vencedor, mas saiu sem a taça nas quartas de final, em nova eliminação para os franceses. 

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O tabu chegou perto de ser quebrado na Copa do Mundo de 2022. Lionel Messi foi eleito o melhor do mundo em 2021 e a Argentina foi campeã no Mundial no ano seguinte. No entanto, a edição do torneio naquele ano foi realizada excepcionalmente entre novembro e dezembro, e não junho e julho, devido ao calor no país-sede, Catar. Com a mudança de data, a premiação da France Football aconteceu em agosto daquele de 2022 e premiou o francês Karim Benzema. O atacante sequer participou da Copa por conta de uma lesão nas vésperas da competição, e viu de casa, a sua seleção perder a final para a Argentina de Lionel Messi.

Confira os vencedores da Bola de Ouro e sua campanha na Copa do Mundo seguinte:

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1958
Campeão: Brasil
Atual Bola de Ouro (1957): Alfredo Di Stéfano (Espanha)
Campanha da Espanha: não se classificou para o Mundial

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1962
Campeão: Brasil
Atual Bola de Ouro (1961): Omar Sívori (Itália)
Campanha da Itália: eliminada na fase de grupos

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1966
Campeão: Inglaterra
Atual Bola de Ouro (1965): Eusébio (Portugal)
Campanha de Portugal: eliminada na semifinal (3º lugar)

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1970
Campeão: Brasil
Atual Bola de Ouro (1969): Gianni Rivera (Itália)
Campanha da Itália: vice-campeã

1974
Campeão: Alemanha
Atual Bola de Ouro (1973): Johan Cruyff (Holanda)
Campanha dos Países Baixos: vice-campeã

1978
Campeão: Argentina
Atual Bola de Ouro (1977): Allan Simonsen (Dinamarca)
Campanha da Dinamarca: não se classificou para o Mundial

1982
Campeão: Itália
Atual Bola de Ouro (1981): Karl-Heinz Rummenigge (Alemanha)
Campanha da Alemanha: vice-campeã

1986
Campeão: Argentina
Atual Bola de Ouro (1985): Michel Platini (França)
Campanha da França: eliminada na semifinal (3º lugar)

1990
Campeão: Alemanha
Atual Bola de Ouro (1989): Marco van Basten (Países Baixos)
Campanha dos Países Baixos: eliminada nas oitavas de final

1994
Campeão: Brasil
Atual Bola de Ouro (1993): Roberto Baggio (Itália)
Campanha da Itália: vice-campeã

1998
Campeão: França
Atual Bola de Ouro (1997): Ronaldo (Brasil)
Campanha do Brasil: vice-campeão

2002
Campeão: Brasil
Atual Bola de Ouro (2001): Michael Owen (Inglaterra)
Campanha da Inglaterra: eliminada nas quartas de final

2006
Campeão: Itália
Atual Bola de Ouro (2005): Ronaldinho Gaúcho (Brasil)
Campanha do Brasil: eliminada nas quartas de final

2010
Campeão: Espanha
Atual Bola de Ouro (2009): Lionel Messi (Argentina)
Campanha da Argentina: eliminada nas quartas de final

2014
Campeão: Alemanha
Atual Bola de Ouro (2013): Cristiano Ronaldo (Portugal)
Campanha de Portugal: eliminada na fase de grupos

2018
Campeão: França
Atual Bola de Ouro (2017): Cristiano Ronaldo (Portugal)
Campanha de Portugal: eliminada nas oitavas de final

2022
Campeão: Argentina
Atual Bola de Ouro (2022): Karim Benzema (França)
Campanha da França: vice-campeã (jogador cortado por lesão antes do torneio)

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