Quanto vale o 3º lugar? França e Inglaterra disputam premiação milionária
Seleções perderam nas semifinais e se enfrentam neste sábado, 18, no estádio de Miami
França e Inglaterra se enfrentam neste sábado, 18, às 18h (horário de Brasília), pela disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo 2026. As seleções perderam na semifinal e jogam no estádio de Miami a partida que ninguém quer jogar. Apesar do gosto amargo da decisão, está em jogo uma premiação milionária da Fifa.
A seleção francesa perdeu para a Espanha na semifinal por 2 a 0, e não disputará uma final de Copa do Mundo após chegar à decisão duas vezes consecutivas. A disputa do terceiro lugar marca a despedida do técnico Didier Deschamps. O treinador assumiu a seleção em 2012 e levou os Bleus ao título mundial em 2018 e vice-campeonato em 2022.
A Inglaterra sofreu uma virada da Argentina por 2 a 1 na semifinal. O técnico Thomas Tuchel foi bastante criticado pela imprensa inglesa por sua postura defensiva depois de largar na frente do placar, mas deve continuar no comando dos Three Lions.
O vencedor da disputa do terceiro lugar levará 29 milhões de dólares (aproximadamente 148,3 milhões de reais) de premiação da Fifa, enquanto o perdedor, o quarto colocado, receberá 27 milhões de dólares (138 milhões de reais)
Entre os algozes dos franceses e ingleses, Espanha e Argentina disputam o título mundial e uma premiação de 50 milhões de dólares (255 milhões de reais) ao campeão. O vice-campeão ganhará 33 milhões de dólares (168 milhões de reais).
O Brasil, eliminado nas oitavas de final, terminou na 11ª colocação do Mundial e receberá 15 milhões de dólares (76 milhões de reais) por sua participação.
Confira os valores das premiações por fase:
- Campeão: US$ 50 milhões
- Vice-campeão: US$ 33 milhões
- Terceiro lugar: US$ 29 milhões
- Quarto lugar: US$ 27 milhões
- Do 5º ao 8º lugar: US$ 19 milhões
- Do 9º ao 16º lugar: US$ 15 milhões
- Do 17º ao 32º lugar: US$ 11 milhões
- Do 33º ao 48º lugar: US$ 9 milhões
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