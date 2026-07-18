Quanto vale o 3º lugar? França e Inglaterra disputam premiação milionária

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França e Inglaterra duelam pelo 3º lugar da Copa do Mundo 2026. Apesar da frustração pós-semifinal, a partida em Miami vale uma premiação milionária da Fifa. Veja os detalhes do confronto, a despedida de Deschamps da seleção francesa e as cifras que cada equipe pode garantir.

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França e Inglaterra se enfrentam neste sábado, 18, às 18h (horário de Brasília), pela disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo 2026. As seleções perderam na semifinal e jogam no estádio de Miami a partida que ninguém quer jogar. Apesar do gosto amargo da decisão, está em jogo uma premiação milionária da Fifa.

A seleção francesa perdeu para a Espanha na semifinal por 2 a 0, e não disputará uma final de Copa do Mundo após chegar à decisão duas vezes consecutivas. A disputa do terceiro lugar marca a despedida do técnico Didier Deschamps. O treinador assumiu a seleção em 2012 e levou os Bleus ao título mundial em 2018 e vice-campeonato em 2022.

A Inglaterra sofreu uma virada da Argentina por 2 a 1 na semifinal. O técnico Thomas Tuchel foi bastante criticado pela imprensa inglesa por sua postura defensiva depois de largar na frente do placar, mas deve continuar no comando dos Three Lions.

O vencedor da disputa do terceiro lugar levará 29 milhões de dólares (aproximadamente 148,3 milhões de reais) de premiação da Fifa, enquanto o perdedor, o quarto colocado, receberá 27 milhões de dólares (138 milhões de reais)

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Entre os algozes dos franceses e ingleses, Espanha e Argentina disputam o título mundial e uma premiação de 50 milhões de dólares (255 milhões de reais) ao campeão. O vice-campeão ganhará 33 milhões de dólares (168 milhões de reais).

O Brasil, eliminado nas oitavas de final, terminou na 11ª colocação do Mundial e receberá 15 milhões de dólares (76 milhões de reais) por sua participação.

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Confira os valores das premiações por fase:

Campeão: US$ 50 milhões

Vice-campeão: US$ 33 milhões

Terceiro lugar: US$ 29 milhões

Quarto lugar: US$ 27 milhões

Do 5º ao 8º lugar: US$ 19 milhões

Do 9º ao 16º lugar: US$ 15 milhões

Do 17º ao 32º lugar: US$ 11 milhões

Do 33º ao 48º lugar: US$ 9 milhões

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