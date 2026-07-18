França x Inglaterra: confira as escalações da disputa do terceiro lugar da Copa
Seleções se enfrentam neste sábado, 18, às 18h, no estádio de Miami, nos Estados Unidos
França e Inglaterra entram em campo pela última vez nesta Copa do Mundo na disputa pelo terceiro lugar. As seleções jogam neste sábado, 18, às 18h (horário de Brasília), no estádio de Miami, nos Estados Unidos.
O jogo terá gosto de despedida para os franceses, já que o técnico Didier Deschamps comandará os Bleus pela última vez em sua passagem de 14 anos. O jogador campeão em 1998 com a seleção francesa foi campeão também como treinador em 2018. No Mundial de 2022, perdeu para a Argentina na final e terminou com o vice-campeonato.
Nesta Copa, a França fez uma campanha sem sofrer grandes ameaças até a semifinal. Terminou na liderança do grupo I, com vitórias sobre Senegal, Iraque e Noruega; venceu a Suécia na fase de 16 avos de final, o Paraguai nas oitavas e o Marrocos nas quartas. Mas na semifinal, o trio de ataque Mbappé, Olise e Dembélé parou na defesa espanhola, e deu adeus a chance de uma terceira final seguida com a derrota por 2 a 0.
Do lado inglês, o técnico Thomas Tuchel foi muito criticado pela imprensa inglesa após a derrota para a Argentina na semifinal. O alemão fez substituições defensivas quando tinha a vantagem no placar, e o seu time levou a virada por 2 a 1.
Antes da semifinal, a Inglaterra se classificou em primeiro lugar no grupo L, com vitórias sobre a Croácia e o Panamá, e um empate com Gana. Levou um susto na fase de 16 avos de final contra a RD Congo, saindo atrás no placar, mas conquistou a virada. Nas oitavas de final, venceu o México, derrotando os anfitriões pela primeira vez no Estádio Azteca. Nas quartas, mandou a Noruega de volta para casa com nova virada, desta vez na prorrogação.
Confira as escalações:
França: Mike Maignan, Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Théo Hernández, Maxence Lacroix, Adrien Rabiot, Warren Zaïre-Emery, Rayan Cherki, Kylian Mbappé, Michael Olise e Désiré Doué. Técnico: Didier Deschamps.
Inglaterra: Dean Henderson, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Djed Spence, Jarell Quansah, Declan Rice, Morgan Rogers, Eberechi Eze, Bukayo Saka, Marcus Rashford e Ivan Toney. Técnico: Thomas Tuchel.
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