Técnico da Espanha relembra dia em que conheceu Messi: “Em 15 minutos fez 4 gols”

O técnico Luis de la Fuente contou nesta sexta-feira, 17, a história de quando viu Messi pela primeira vez. Ainda no início da carreira como treinador, num time da base do Sevilla, enfrentou o Barcelona pela Copa do Rei e decidiu fazer marcação individual em um garoto de quem ouvira falar bem: Messi. “Aos 70 minutos, estávamos empatados em zero a zero. Quando o jogador que o marcava levou um cartão, eu o substituí, e em 15 minutos ele fez quatro gols”.

Para evitar um desfecho similar, De la Fuente não vai repetir a marcação individual, mas orienta todos os seus jogadores a prestar uma atenção muito especial ao argentino. “Vamos ter muita atenção a ele, mas, da mesma forma, eles vão ter que ter muita atenção aos nossos jogadores. Aos grandes jogadores, sempre é preciso prestar atenção especial. O que acontece é que, nesta partida, há muitos jogadores, tanto na Argentina quanto na Espanha, aos quais é preciso estar atento, mas um deles, obviamente, é o Messi”.

Entre os espanhóis de destaque está Lamine Yamal, mas o treinador evitou comparar o jovem atacante ao veterano argentino. “Messi é um jogador irrepetível, um talento descomunal, e sobretudo um exemplo para os atletas mais jovens, pela atitude, pelo comportamento, com a idade que tem, nesta Copa que está fazendo de forma tão espetacular. Mas o Lamine tem que ser o Lamine, e a melhor forma de ajudá-lo é apoiando, para que continue sendo o Lamine que conhecemos, porque tem um potencial de futuro excepcional”.

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A Espanha enfrenta a Argentina na final da Copa do Mundo neste domingo, 19, às 18h (horário de Brasília), no estádio de Nova York e Nova Jersey.

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