Mbappé manda recado para Deschamps antes da última partida do técnico

Ler Resumo





Kylian Mbappé publicou uma emocionante mensagem de despedida para Didier Deschamps, técnico da seleção francesa, antes de sua última partida à frente dos Bleus. Após 14 anos, com um título mundial e um vice-campeonato, Deschamps se despede, e Mbappé lamenta não ter dado um “final melhor”.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Kylian Mbappé publicou um recado para o técnico Didier Deschamps nas suas redes sociais, antes da última partida do treinador à frente dos Bleus neste sábado, 18. A França enfrenta a Inglaterra na disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo no estádio de Miami, às 18h (horário de Brasília). O jogo marca a despedida de Deschamps após 14 anos no cargo.

“Hoje é a sua última dança”, escreveu Mbappé. “Você nos deu tanto. Deveríamos ter lhe proporcionado um final melhor, mas falhamos.”

Em sua passagem pelo comando da seleção francesa, Deschamps conquistou o título da Copa do Mundo em 2018, e foi vice-campeão em 2022, em ambas ocasiões com Mbappé no elenco.

Na atual edição, a equipe perdeu por 2 a 0 na semifinal para a Espanha, e deu adeus à chance de disputar uma terceira final consecutiva e do técnico se despedir na final do Mundial.

Continua após a publicidade

A Federação Francesa de Futebol (FFF) ainda não confirmou um substituto, porém, Zinedine Zidane é apontado como principal nome para assumir o cargo de Deschamps. Como jogadores eles conquistaram a Copa do Mundo de 1998. Com o título em 2018, Deschamps se tornou o terceiro a erguer a taça em ambas funções, além do brasileiro Zagallo e o alemão Beckenbauer.

Confira a mensagem de despedida de Mbappé:

Continua após a publicidade

“Hoje é a sua última dança.

Você nos deu tanto.Deveríamos ter lhe proporcionado um final melhor, mas falhamos.

Continua após a publicidade

É muito difícil colocar em palavras tudo o que você representou durante estes 14 anos. Você foi um dos principais responsáveis pelo renascimento desta equipe. Nem sempre as pessoas souberam reconhecer a sua grandeza, mas o tempo e a história se encarregarão disso.

Obrigado por me dar a chance e a oportunidade de representar o meu país no maior palco do futebol durante tantos anos.

Continua após a publicidade

Sinto-me privilegiado por ter estado ao lado de uma das maiores lendas do nosso país e guardo apenas excelentes lembranças de tudo o que vivemos e conquistamos juntos.

Desejo a você todo o sucesso nesta nova etapa da sua vida e, mais uma vez, obrigado por tudo o que você fez por esta camisa, que significa tanto para todos nós.”

Publicidade