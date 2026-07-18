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Esporte

Mbappé manda recado para Deschamps antes da última partida do técnico

Treinador deixa comando da seleção francesa após 14 anos de trabalho

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jul 2026, 17h41 | Atualizado em 18 jul 2026, 17h48
O jogador Kylian Mbappé, de costas, com a camisa azul da França e número 10, abraça o técnico Didier Deschamps, que sorri. Eles estão no campo de futebol, com a área técnica e a placa FIFA World Cup 2026 ao fundo
Kylian Mbappé disputou suas três Copas do Mundo na carreira sob comando de Didier Deschamps — a atual foi a primeira em que ele não chegou à final (Juan Luis Diaz/Quality Sport Images/Getty Images)
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Mbappé manda recado para Deschamps antes da última partida do técnico Priorizar nos meus resultados Google

Kylian Mbappé publicou um recado para o técnico Didier Deschamps nas suas redes sociais, antes da última partida do treinador à frente dos Bleus neste sábado, 18. A França enfrenta a Inglaterra na disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo no estádio de Miami, às 18h (horário de Brasília). O jogo marca a despedida de Deschamps após 14 anos no cargo.

“Hoje é a sua última dança”, escreveu Mbappé. “Você nos deu tanto. Deveríamos ter lhe proporcionado um final melhor, mas falhamos.”

Em sua passagem pelo comando da seleção francesa, Deschamps conquistou o título da Copa do Mundo em 2018, e foi vice-campeão em 2022, em ambas ocasiões com Mbappé no elenco.

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Na atual edição, a equipe perdeu por 2 a 0 na semifinal para a Espanha, e deu adeus à chance de disputar uma terceira final consecutiva e do técnico se despedir na final do Mundial.

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A Federação Francesa de Futebol (FFF) ainda não confirmou um substituto, porém, Zinedine Zidane é apontado como principal nome para assumir o cargo de Deschamps. Como jogadores eles conquistaram a Copa do Mundo de 1998. Com o título em 2018, Deschamps se tornou o terceiro a erguer a taça em ambas funções, além do brasileiro Zagallo e o alemão Beckenbauer.

Confira a mensagem de despedida de Mbappé: 

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“Hoje é a sua última dança.

Você nos deu tanto.Deveríamos ter lhe proporcionado um final melhor, mas falhamos.

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É muito difícil colocar em palavras tudo o que você representou durante estes 14 anos. Você foi um dos principais responsáveis pelo renascimento desta equipe. Nem sempre as pessoas souberam reconhecer a sua grandeza, mas o tempo e a história se encarregarão disso.

Obrigado por me dar a chance e a oportunidade de representar o meu país no maior palco do futebol durante tantos anos.

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Sinto-me privilegiado por ter estado ao lado de uma das maiores lendas do nosso país e guardo apenas excelentes lembranças de tudo o que vivemos e conquistamos juntos.

Desejo a você todo o sucesso nesta nova etapa da sua vida e, mais uma vez, obrigado por tudo o que você fez por esta camisa, que significa tanto para todos nós.”

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