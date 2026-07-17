Espanha x Argentina: qual o clube com mais jogadores na final da Copa do Mundo?
Dois clubes do Campeonato Espanhol lideram com mais representantes na decisão
Espanha e Argentina se enfrentam na final da Copa do Mundo no domingo, 19, às 16h (horário de Brasília), no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos. Apesar do jogo ser entre seleções nacionais, os clubes ganham destaque com seus principais jogadores presentes na decisão.
O clube com mais representantes no jogo é o Atlético de Madrid. São nove jogadores do time na final, sendo seis argentinos e dois espanhóis. Entre os sul-americanos, está Giuliano Simeone, filho do técnico do time de Madri, Diego Simeone.
Outro time do Campeonato Espanhol é o segundo com mais jogadores na disputa. O Barcelona tem oito jogadores entre os 52 atletas relacionados para a partida. Diferente do Atleti, todos os culés atuam pela Espanha, incluindo os titulares Pau Cubarsí, Dani Olmo e Lamine Yamal.
Em seguida, Arsenal, da Inglaterra, e Athletic Bilbao, também espanhol têm três jogadores cada na final da Copa, todos do lado europeu.
O único representante do futebol brasileiro é o argentino Flaco López, jogador do Palmeiras. Ele entrou na prorrogação das quartas de final contra a Suíça e deu uma assistência para Julián Álvarez marcar o gol que colocou a Albiceleste na vantagem por 2 a 1. Lautaro Martínez depois marcou mais um gol e selou a classificação argentina para a semifinal.
- Atlético de Madrid (9 jogadores) Argentina (6): Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Nico González, Giuliano Simeone e Julián Álvarez Espanha (3): Pubill, Marcos Llorente e Álex Baena
- Barcelona (8 jogadores) Espanha (8): Joan García, Cubarsí, Eric García, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres e Lamine Yamal
- Arsenal (3 jogadores) Espanha (3): David Raya, Martín Zubimendi e Mikel Merino
- Athletic Bilbao / Athletic Club (3 jogadores) Espanha (3): Unai Simón, Laporte e Nico Williams
- Bayer Leverkusen (2 jogadores) Argentina (1): Exequiel Palacios Espanha (1): Grimaldo
- Chelsea (2 jogadores) Argentina (1): Enzo Fernández Espanha (1): Cucurella
- Inter Miami (2 jogadores) Argentina (2): De Paul e Lionel Messi
- Olympique de Marselha (2 jogadores) Argentina (2): Gerónimo Rulli e Facundo Medina
- Tottenham (2 jogadores) Argentina (1): Cuti Romero Espanha (1): Pedro Porro
- Aston Villa (1 jogador) Argentina (1): Emiliano Martínez
- Benfica (1 jogador) Argentina (1): Otamendi
- Betis (1 jogador) Argentina (1): Lo Celso
- Boca Juniors (1 jogador) Argentina (1): Paredes
- Bournemouth (1 jogador) Argentina (1): Marcos Senesi
- Celta de Vigo (1 jogador) Espanha (1): Borja Iglesias
- Como (1 jogador) Argentina (1): Nico Paz
- Crystal Palace (1 jogador) Espanha (1): Yeremy Pino
- Inter de Milão (1 jogador) Argentina (1): Lautaro Martínez
- Liverpool (1 jogador) Argentina (1): Mac Allister
- Lyon (1 jogador) Argentina (1): Nicolás Tagliafico
- Manchester City (1 jogador) Espanha (1): Rodri
- Manchester United (1 jogador) Argentina (1): Lisandro Martínez
- Osasuna (1 jogador) Espanha (1): Víctor Muñoz
- Palmeiras (1 jogador) Argentina (1): Flaco Lopez
- PSG (1 jogador) Espanha (1): Fabián Ruiz
- Real Sociedad (1 jogador) Espanha (1): Mikel Oyarzabal
- River Plate (1 jogador) Argentina (1): Gonzalo Montiel
- Strasbourg (1 jogador) Argentina (1): Valentín Barco
EM UM SÓ LUGAR