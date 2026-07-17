Espanha x Argentina: qual o clube com mais jogadores na final da Copa do Mundo?

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A final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina, em 19 de julho, destaca a forte presença de clubes europeus. O Atlético de Madrid lidera com 9 jogadores, seguido pelo Barcelona com 8. A matéria detalha os principais atletas e times representados, incluindo Flaco López do Palmeiras, o único do futebol brasileiro na decisão.

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Espanha e Argentina se enfrentam na final da Copa do Mundo no domingo, 19, às 16h (horário de Brasília), no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos. Apesar do jogo ser entre seleções nacionais, os clubes ganham destaque com seus principais jogadores presentes na decisão.

O clube com mais representantes no jogo é o Atlético de Madrid. São nove jogadores do time na final, sendo seis argentinos e dois espanhóis. Entre os sul-americanos, está Giuliano Simeone, filho do técnico do time de Madri, Diego Simeone.

Outro time do Campeonato Espanhol é o segundo com mais jogadores na disputa. O Barcelona tem oito jogadores entre os 52 atletas relacionados para a partida. Diferente do Atleti, todos os culés atuam pela Espanha, incluindo os titulares Pau Cubarsí, Dani Olmo e Lamine Yamal.

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Em seguida, Arsenal, da Inglaterra, e Athletic Bilbao, também espanhol têm três jogadores cada na final da Copa, todos do lado europeu.

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O único representante do futebol brasileiro é o argentino Flaco López, jogador do Palmeiras. Ele entrou na prorrogação das quartas de final contra a Suíça e deu uma assistência para Julián Álvarez marcar o gol que colocou a Albiceleste na vantagem por 2 a 1. Lautaro Martínez depois marcou mais um gol e selou a classificação argentina para a semifinal.

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Atlético de Madrid (9 jogadores) Argentina (6): Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Nico González, Giuliano Simeone e Julián Álvarez Espanha (3): Pubill, Marcos Llorente e Álex Baena

Barcelona (8 jogadores) Espanha (8): Joan García, Cubarsí, Eric García, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres e Lamine Yamal

Arsenal (3 jogadores) Espanha (3): David Raya, Martín Zubimendi e Mikel Merino

Athletic Bilbao / Athletic Club (3 jogadores) Espanha (3): Unai Simón, Laporte e Nico Williams

Bayer Leverkusen (2 jogadores) Argentina (1): Exequiel Palacios Espanha (1): Grimaldo

Chelsea (2 jogadores) Argentina (1): Enzo Fernández Espanha (1): Cucurella

Inter Miami (2 jogadores) Argentina (2): De Paul e Lionel Messi

Olympique de Marselha (2 jogadores) Argentina (2): Gerónimo Rulli e Facundo Medina

Tottenham (2 jogadores) Argentina (1): Cuti Romero Espanha (1): Pedro Porro

Aston Villa (1 jogador) Argentina (1): Emiliano Martínez

Benfica (1 jogador) Argentina (1): Otamendi

Betis (1 jogador) Argentina (1): Lo Celso

Boca Juniors (1 jogador) Argentina (1): Paredes

Bournemouth (1 jogador) Argentina (1): Marcos Senesi

Celta de Vigo (1 jogador) Espanha (1): Borja Iglesias

Como (1 jogador) Argentina (1): Nico Paz

Crystal Palace (1 jogador) Espanha (1): Yeremy Pino

Inter de Milão (1 jogador) Argentina (1): Lautaro Martínez

Liverpool (1 jogador) Argentina (1): Mac Allister

Lyon (1 jogador) Argentina (1): Nicolás Tagliafico

Manchester City (1 jogador) Espanha (1): Rodri

Manchester United (1 jogador) Argentina (1): Lisandro Martínez

Osasuna (1 jogador) Espanha (1): Víctor Muñoz

Palmeiras (1 jogador) Argentina (1): Flaco Lopez

PSG (1 jogador) Espanha (1): Fabián Ruiz

Real Sociedad (1 jogador) Espanha (1): Mikel Oyarzabal

River Plate (1 jogador) Argentina (1): Gonzalo Montiel

Strasbourg (1 jogador) Argentina (1): Valentín Barco

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