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Esporte

Espanha x Argentina: qual o clube com mais jogadores na final da Copa do Mundo?

Dois clubes do Campeonato Espanhol lideram com mais representantes na decisão

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jul 2026, 15h00
Dois jogadores de futebol em campo. Um, com cabelo cacheado e camisa azul e grená, dribla uma bola amarela. O outro, com barba e camisa listrada vermelha e branca, tenta interceptar. Torcida desfocada ao fundo
Lamine Yamal e Nicolas González, adversários no Campeonato Espanhol, se enfrentarão na final da Copa do Mundo (Guillermo Martinez/NurPhoto/Getty Images)
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Espanha e Argentina se enfrentam na final da Copa do Mundo no domingo, 19, às 16h (horário de Brasília), no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos. Apesar do jogo ser entre seleções nacionais, os clubes ganham destaque com seus principais jogadores presentes na decisão. 

O clube com mais representantes no jogo é o Atlético de Madrid. São nove jogadores do time na final, sendo seis argentinos e dois espanhóis. Entre os sul-americanos, está Giuliano Simeone, filho do técnico do time de Madri, Diego Simeone.

Outro time do Campeonato Espanhol é o segundo com mais jogadores na disputa. O Barcelona tem oito jogadores entre os 52 atletas relacionados para a partida. Diferente do Atleti, todos os culés atuam pela Espanha, incluindo os titulares Pau Cubarsí, Dani Olmo e Lamine Yamal.

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Em seguida, Arsenal, da Inglaterra, e Athletic Bilbao, também espanhol têm três jogadores cada na final da Copa, todos do lado europeu.

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O único representante do futebol brasileiro é o argentino Flaco López, jogador do Palmeiras. Ele entrou na prorrogação das quartas de final contra a Suíça e deu uma assistência para Julián Álvarez marcar o gol que colocou a Albiceleste na vantagem por 2 a 1. Lautaro Martínez depois marcou mais um gol e selou a classificação argentina para a semifinal.

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  • Atlético de Madrid (9 jogadores) Argentina (6): Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Nico González, Giuliano Simeone e Julián Álvarez Espanha (3): Pubill, Marcos Llorente e Álex Baena
  • Barcelona (8 jogadores) Espanha (8): Joan García, Cubarsí, Eric García, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres e Lamine Yamal
  • Arsenal (3 jogadores) Espanha (3): David Raya, Martín Zubimendi e Mikel Merino
  • Athletic Bilbao / Athletic Club (3 jogadores) Espanha (3): Unai Simón, Laporte e Nico Williams
  • Bayer Leverkusen (2 jogadores) Argentina (1): Exequiel Palacios Espanha (1): Grimaldo
  • Chelsea (2 jogadores) Argentina (1): Enzo Fernández Espanha (1): Cucurella
  • Inter Miami (2 jogadores) Argentina (2): De Paul e Lionel Messi
  • Olympique de Marselha (2 jogadores) Argentina (2): Gerónimo Rulli e Facundo Medina
  • Tottenham (2 jogadores) Argentina (1): Cuti Romero Espanha (1): Pedro Porro
  • Aston Villa (1 jogador) Argentina (1): Emiliano Martínez
  • Benfica (1 jogador) Argentina (1): Otamendi
  • Betis (1 jogador) Argentina (1): Lo Celso
  • Boca Juniors (1 jogador) Argentina (1): Paredes
  • Bournemouth (1 jogador) Argentina (1): Marcos Senesi
  • Celta de Vigo (1 jogador) Espanha (1): Borja Iglesias
  • Como (1 jogador) Argentina (1): Nico Paz
  • Crystal Palace (1 jogador) Espanha (1): Yeremy Pino
  • Inter de Milão (1 jogador) Argentina (1): Lautaro Martínez
  • Liverpool (1 jogador) Argentina (1): Mac Allister
  • Lyon (1 jogador) Argentina (1): Nicolás Tagliafico
  • Manchester City (1 jogador) Espanha (1): Rodri
  • Manchester United (1 jogador) Argentina (1): Lisandro Martínez
  • Osasuna (1 jogador) Espanha (1): Víctor Muñoz
  • Palmeiras (1 jogador) Argentina (1): Flaco Lopez
  • PSG (1 jogador) Espanha (1): Fabián Ruiz
  • Real Sociedad (1 jogador) Espanha (1): Mikel Oyarzabal
  • River Plate (1 jogador) Argentina (1): Gonzalo Montiel
  • Strasbourg (1 jogador) Argentina (1): Valentín Barco
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