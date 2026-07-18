Assine VEJA: informação confiável e exclusiva nas eleições + 4 revistas impressas a partir de R$ 35,90/mês.
Esporte

Os recordes quebrados em França x Inglaterra na disputa pelo 3º lugar

Seleções protagonizaram jogo alucinante com domínio inglês na primeira etapa e retomada francesa no segundo tempo

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jul 2026, 20h56 | Atualizado em 19 jul 2026, 08h56
Jogador de futebol Kylian Mbappé, vestindo uniforme azul da França com o número 10, corre no campo verde e aponta o dedo indicador para cima, celebrando
Kylian Mbappé se tornou o artilheiro histórico das Copas do Mundo (Jamie Squire/Getty Images)
Continua após publicidade
Os recordes quebrados em França x Inglaterra na disputa pelo 3º lugar Priorizar nos meus resultados Google

A disputa de 3º lugar de uma Copa do Mundo pode ser considerada um prêmio de consolação para os perdedores das semifinais. Mas França x Inglaterra neste sábado, 18, foi simbólico pelos recordes quebrados na partida. Apesar da vitória inglesa por 6 a 4, foram os franceses que saíram com mais marcas históricas na conta.

Kylian Mbappé assumiu de vez a artilharia desta Copa do Mundo. Com dois gols contra a Inglaterra, ele chegou a dez nesta edição, se descolando de Lionel Messi, que ainda disputa a final, com oito gols marcados.

O camisa 10 também se tornou líder da artilharia histórica da competição. Em três Mundiais, o atacante marcou 22 gols. Mais uma vez, Messi está na segunda colocação, com 21 bolas na rede em seis Copas.

Siga
Continua após a publicidade

Outro recorde que Mbappé alcançou foi junto de Dembélé. Juntos eles chegaram a 16 gols no torneio (10 de Mbappé e 6 de Dembélé) se tornando a dupla mais artilheira em Mundiais, junto dos compatriotas Just Fontaine e Raymond Kopa, que em 1958 mandaram a mesma quantidade de bolas para a rede. 

Continua após a publicidade

Nesta mesma estatística, os ingleses Jude Bellingham e Harry Kane também ganharam destaque. Com o sétimo gol do camisa 10 contra a França e outros seis marcados pelo centroavante nas partidas anteriores, eles chegaram a 13 gols no torneio. A dupla tornou-se a terceira mais artilheira, igualando a marca de Ronaldo e Rivaldo na campanha do pentacampeonato em 2002.

Continua após a publicidade

Com sete gols, Bellingham se tornou o maior artilheiro inglês em uma mesma edição do Mundial. Ele superou a atuação de Kane em 2018 e neste ano e de Gary Lineker em 1986, quando marcaram seis gols.

Continua após a publicidade

O francês Michael Olise terminou sua primeira Copa do Mundo sem gols, porém, pode dizer que superou um recorde de Pelé. O atacante do Bayern de Munique deu sete assistências para os companheiros, duas na partida contra a Inglaterra, e se tornou o maior garçom em uma mesma edição de Mundial. O Rei do Futebol era o então líder com seis passes para gol na conquista do tricampeonato em 1970.

Publicidade
TUDO SOBRE A COPA,
EM UM SÓ LUGAR

VER COBERTURA COMPLETA

TAGS:
Copa do Mundo 2026
Seleção de Futebol da França
Seleção de Futebol da Inglaterra
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).