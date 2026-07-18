Os recordes quebrados em França x Inglaterra na disputa pelo 3º lugar

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Apesar da vitória inglesa, a disputa de 3º lugar da Copa do Mundo entre França e Inglaterra foi um palco de recordes. Mbappé se consagrou como artilheiro da edição e o maior da história do torneio, enquanto Olise superou Pelé como maior garçom em um único Mundial. Entenda os feitos históricos.

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A disputa de 3º lugar de uma Copa do Mundo pode ser considerada um prêmio de consolação para os perdedores das semifinais. Mas França x Inglaterra neste sábado, 18, foi simbólico pelos recordes quebrados na partida. Apesar da vitória inglesa por 6 a 4, foram os franceses que saíram com mais marcas históricas na conta.

Kylian Mbappé assumiu de vez a artilharia desta Copa do Mundo. Com dois gols contra a Inglaterra, ele chegou a dez nesta edição, se descolando de Lionel Messi, que ainda disputa a final, com oito gols marcados.

O camisa 10 também se tornou líder da artilharia histórica da competição. Em três Mundiais, o atacante marcou 22 gols. Mais uma vez, Messi está na segunda colocação, com 21 bolas na rede em seis Copas.

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Outro recorde que Mbappé alcançou foi junto de Dembélé. Juntos eles chegaram a 16 gols no torneio (10 de Mbappé e 6 de Dembélé) se tornando a dupla mais artilheira em Mundiais, junto dos compatriotas Just Fontaine e Raymond Kopa, que em 1958 mandaram a mesma quantidade de bolas para a rede.

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Nesta mesma estatística, os ingleses Jude Bellingham e Harry Kane também ganharam destaque. Com o sétimo gol do camisa 10 contra a França e outros seis marcados pelo centroavante nas partidas anteriores, eles chegaram a 13 gols no torneio. A dupla tornou-se a terceira mais artilheira, igualando a marca de Ronaldo e Rivaldo na campanha do pentacampeonato em 2002.

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Com sete gols, Bellingham se tornou o maior artilheiro inglês em uma mesma edição do Mundial. Ele superou a atuação de Kane em 2018 e neste ano e de Gary Lineker em 1986, quando marcaram seis gols.

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O francês Michael Olise terminou sua primeira Copa do Mundo sem gols, porém, pode dizer que superou um recorde de Pelé. O atacante do Bayern de Munique deu sete assistências para os companheiros, duas na partida contra a Inglaterra, e se tornou o maior garçom em uma mesma edição de Mundial. O Rei do Futebol era o então líder com seis passes para gol na conquista do tricampeonato em 1970.

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