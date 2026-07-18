Os recordes quebrados em França x Inglaterra na disputa pelo 3º lugar
Seleções protagonizaram jogo alucinante com domínio inglês na primeira etapa e retomada francesa no segundo tempo
A disputa de 3º lugar de uma Copa do Mundo pode ser considerada um prêmio de consolação para os perdedores das semifinais. Mas França x Inglaterra neste sábado, 18, foi simbólico pelos recordes quebrados na partida. Apesar da vitória inglesa por 6 a 4, foram os franceses que saíram com mais marcas históricas na conta.
Kylian Mbappé assumiu de vez a artilharia desta Copa do Mundo. Com dois gols contra a Inglaterra, ele chegou a dez nesta edição, se descolando de Lionel Messi, que ainda disputa a final, com oito gols marcados.
O camisa 10 também se tornou líder da artilharia histórica da competição. Em três Mundiais, o atacante marcou 22 gols. Mais uma vez, Messi está na segunda colocação, com 21 bolas na rede em seis Copas.
Outro recorde que Mbappé alcançou foi junto de Dembélé. Juntos eles chegaram a 16 gols no torneio (10 de Mbappé e 6 de Dembélé) se tornando a dupla mais artilheira em Mundiais, junto dos compatriotas Just Fontaine e Raymond Kopa, que em 1958 mandaram a mesma quantidade de bolas para a rede.
Nesta mesma estatística, os ingleses Jude Bellingham e Harry Kane também ganharam destaque. Com o sétimo gol do camisa 10 contra a França e outros seis marcados pelo centroavante nas partidas anteriores, eles chegaram a 13 gols no torneio. A dupla tornou-se a terceira mais artilheira, igualando a marca de Ronaldo e Rivaldo na campanha do pentacampeonato em 2002.
Com sete gols, Bellingham se tornou o maior artilheiro inglês em uma mesma edição do Mundial. Ele superou a atuação de Kane em 2018 e neste ano e de Gary Lineker em 1986, quando marcaram seis gols.
O francês Michael Olise terminou sua primeira Copa do Mundo sem gols, porém, pode dizer que superou um recorde de Pelé. O atacante do Bayern de Munique deu sete assistências para os companheiros, duas na partida contra a Inglaterra, e se tornou o maior garçom em uma mesma edição de Mundial. O Rei do Futebol era o então líder com seis passes para gol na conquista do tricampeonato em 1970.
EM UM SÓ LUGAR