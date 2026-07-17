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Esporte

As chances da seleção brasileira de vôlei masculina se classificar para a fase final da VNL

O Brasil jogará seu penúltimo jogo nesta sexta-feira, 17, contra a Polônia, às 14h

Por Gabriel Bussolotti Silveira 17 jul 2026, 16h28 | Atualizado em 17 jul 2026, 16h28
Bernardinho conversa com os jogadores da seleção brasileira de vôlei masculina em jogo contra a China em 2025
Bernardinho conversa com os jogadores da seleção brasileira de vôlei masculina em jogo contra a China em 2025 (Mark Fredesjed Cristino/Getty Images)
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As chances da seleção brasileira de vôlei masculina se classificar para a fase final da VNL Priorizar nos meus resultados Google

Apesar do cenário desfavorável, a seleção brasileira de vôlei masculina ainda pode se classificar para a fase final da VNL. A equipe comandada por Bernardinho terá mais dois compromissos: contra a Polônia, nesta sexta-feira, 17, e contra a China, neste domingo, 19. Para alcançar a fase eliminatória, o Brasil deve ganhar seus jogos e torcer para o tropeço dos concorrentes.

Atualmente, a seleção está em oitavo lugar na tabela e, consequentemente, fora da zona de classificação – apenas os sete primeiros avançam. A equipe está com 16 pontos, atrás da Itália e da Ucrânia, ambas com 20 pontos. Apesar da diferença parecer pequena, a tabela do Brasil é difícil e a dos seus concorrentes diretos é mais acessível. 

A seleção enfrentará a Polônia (3º) nesta sexta-feira, às 22h (horário de Brasília), e a China (18º), neste domingo às 14h. Dentre esses confrontos, o mais acessível será contra a China. A Ucrânia, por outro lado, só falta enfrentar a Alemanha (12º) e a Itália encarará a Argentina (14º) e Cuba (16º).

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Chances de classificação

A classificação do Brasil depende da vitória sobre seus últimos dois adversários. A partir desses triunfos, a equipe pode ganhar quatro (duas vitórias por 3×2), cinco (uma vitória por 3×2 e outra por 3×1/3×0) ou seis pontos (duas vitórias por 3×1/3×0), o que a faria ultrapassar seus concorrentes. Porém, se a Itália ou a Ucrânia ganharem um dos jogos por 3×0/3×1, a seleção não tem como mais passá-las, acabando com as chances de classificação. Confira os cenários

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  • Caso o Brasil conquiste quatro ou cinco pontos, os concorrentes devem perder todos os seus jogos
  • Caso a seleção conquiste 6 pontos, a Ucrânia deve ganhar seu jogo de no máximo 3 sets a 2. A Itália deve ganhar somente um jogo de no máximo por 3 sets a 2 e perder o outro jogo – nesses dois casos, o Brasil passaria pelo critério de vitórias.
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Possível fracasso

Caso a seleção não se classifique, será a primeira vez em 35 anos – seja na antiga Liga Mundial ou na Liga das Nações (nome dado em 2018) – que a equipe não chega na fase eliminatória. O último fracasso aconteceu em 1991, quando a seleção ficou em quinto lugar e se classificavam apenas quatro países.

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