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Esporte

França x Inglaterra na Copa: onde assistir, horário e escalações

Seleções se enfrentam neste sábado, 18, pela decisão do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026. Saiba como assistir à transmissão ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jul 2026, 08h00 | Atualizado em 18 jul 2026, 17h07
MIAMI GARDENS, FLORIDA - JUNE 21: General view inside Miami Stadium before the FIFA World Cup 2026 Group H match between Uruguay and Cabo Verde on June 21, 2026 in Miami, United States. (Photo by Lars Baron/Getty Images)
Estádio de Miami, nos Estados Unidos (Lars Baron/Getty Images)
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França e Inglaterra se enfrentam neste sábado, 18, às 18h (horário de Brasília), no estádio de Miami, nos Estados Unidos, pela disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026.

Eliminados nas semifinais, os franceses chegam para o confronto após perderem por 2 a 0 para a Espanha. Além da medalha de bronze, a partida marcará a despedida de Didier Deschamps, que encerra uma passagem de 14 anos pelo comando da seleção, coroada pelo título mundial de 2018 e pelo vice-campeonato de 2022.

A Inglaterra entra em campo tentando reagir à derrota por 2 a 1 para a Argentina, sofrida depois de abrir o placar e levar a virada nos minutos finais. O resultado aumentou a pressão sobre Thomas Tuchel, criticado pelas substituições defensivas realizadas quando sua equipe ainda vencia. Para os ingleses, terminar em terceiro representaria a melhor campanha do país em uma Copa desde o título de 1966 — superando os quartos lugares obtidos em 1990 e 2018.

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O duelo também coloca frente a frente Kylian Mbappé e Harry Kane, protagonistas ofensivos das duas seleções. Mbappé soma oito gols no torneio e disputa a artilharia com Lionel Messi. 

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Como assistir ao jogo entre França e Inglaterra hoje?

França e Inglaterra vão se enfrentar neste sábado, 18, às 18h (horário de Brasília), em partida válida pela disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026, no estádio de Miami, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.

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Prováveis escalações:

França: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Digne; Tchouaméni e Rabiot, Dembélé, Olise e Doué; Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

Inglaterra: Pickford; Reece James, Konsa, Marc Guéhi e O’Reilly; Elliot Anderson e Declan Rice; Saka, Jude Bellingham e Anthony Gordon; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Arbitragem

  • Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela);
  • Assistentes: Jorge Urrego (Venezuela) e Tulio Moreno (Venezuela);
  • Quarto árbitro: Jalal Jayed (Marrocos).
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