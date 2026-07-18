França x Inglaterra na Copa: onde assistir, horário e escalações

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França e Inglaterra disputam o 3º lugar da Copa do Mundo de 2026 em Miami. A partida marca a despedida de Didier Deschamps da França, enquanto a Inglaterra busca sua melhor campanha desde 1966. O duelo promete emoção com o confronto entre Mbappé e Kane. Saiba onde assistir e as escalações.

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França e Inglaterra se enfrentam neste sábado, 18, às 18h (horário de Brasília), no estádio de Miami, nos Estados Unidos, pela disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026.

Eliminados nas semifinais, os franceses chegam para o confronto após perderem por 2 a 0 para a Espanha. Além da medalha de bronze, a partida marcará a despedida de Didier Deschamps, que encerra uma passagem de 14 anos pelo comando da seleção, coroada pelo título mundial de 2018 e pelo vice-campeonato de 2022.

A Inglaterra entra em campo tentando reagir à derrota por 2 a 1 para a Argentina, sofrida depois de abrir o placar e levar a virada nos minutos finais. O resultado aumentou a pressão sobre Thomas Tuchel, criticado pelas substituições defensivas realizadas quando sua equipe ainda vencia. Para os ingleses, terminar em terceiro representaria a melhor campanha do país em uma Copa desde o título de 1966 — superando os quartos lugares obtidos em 1990 e 2018.

O duelo também coloca frente a frente Kylian Mbappé e Harry Kane, protagonistas ofensivos das duas seleções. Mbappé soma oito gols no torneio e disputa a artilharia com Lionel Messi.

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Como assistir ao jogo entre França e Inglaterra hoje?

França e Inglaterra vão se enfrentar neste sábado, 18, às 18h (horário de Brasília), em partida válida pela disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026, no estádio de Miami, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.

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Prováveis escalações:

França: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Digne; Tchouaméni e Rabiot, Dembélé, Olise e Doué; Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.



Inglaterra: Pickford; Reece James, Konsa, Marc Guéhi e O’Reilly; Elliot Anderson e Declan Rice; Saka, Jude Bellingham e Anthony Gordon; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Arbitragem

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela);

Jesús Valenzuela (Venezuela); Assistentes: Jorge Urrego (Venezuela) e Tulio Moreno (Venezuela);

Jorge Urrego (Venezuela) e Tulio Moreno (Venezuela); Quarto árbitro: Jalal Jayed (Marrocos).

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