O valor milionário que fará Savinho trocar o Manchester City pelo Tottenham

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Savinho, ex-Manchester City, está de mudança para o Tottenham em uma negociação milionária de 65 milhões de libras (R$ 448 milhões). A contratação faz parte da estratégia dos Spurs para reforçar o ataque após uma temporada ruim, que também incluiu a chegada de Sandro Tonali. O Atlético-MG, clube formador, receberá parte do valor.

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O Savinho deixará o Manchester City em direção ao Tottenham. Segundo Simon Jones, repórter do Daily Mail, o atleta de 22 anos será comprado por 65 milhões de libras, equivalente a 448 milhões de reais. Além do brasileiro, os Spurs ainda buscam mais duas opções para o ataque.

O mercado do Tottenham e a próxima temporada

Na temporada passada, o Tottenham já havia tentado contratar o atacante, mas não conseguiu chegar a um acordo com os Citizens. Porém, segundo Jones, a novela entre Savinho e os Spurs terminou nesta temporada.

O clube de londres, além do brasileiro, já fez outra grande contratação. O italiano Sandro Tonali foi comprado por 100 milhões de libras, aproximadamente 690 milhões de reais, deixando seu ex-time Newcastle. As duas novas aquisições fazem parte de um movimento para reforçar o time após uma péssima temporada. O Tottenham acabou o campeonato inglês em 17º lugar, uma colocação acima da zona de rebaixamento.

Percurso do jogador

Savinho foi revelado pelo Atlético Mineiro em 2020, porém o jovem atleta teve poucas oportunidades no time principal. Ao todo, foram 35 jogos no clube mineiro, nos quais marcou dois gols e deu uma assistência. O Galo, por ter formado o jogador, receberá 7,621 milhões de reais de acordo com mecanismo financeiro da Fifa.

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Após a passagem discreta no time profissional do Atlético, o jogador foi para o Troyes por 6,5 milhões de euros. Mas Savinho não chegou a atuar pelo clube da França e foi emprestado ao PSV, da Holanda, e depois ao Girona. O atacante viveu seu melhor momento da carreira no clube espanhol: ele fez dez gols e deu 11 assistências em 41 partidas.

Após essa temporada de destaque, Savinho foi contratado pelo Manchester City por 25 milhões de euros. Nos 48 jogos pelo clube comandado por Pep Guardiola, ele marcou três gols e deu 13 assistências. Em grande parte das partidas na Inglaterra, o brasileiro atuou como lateral. Agora, Savinho integrará a equipe do Tottenham.