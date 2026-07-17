Assine VEJA: informação confiável e exclusiva nas eleições + 4 revistas impressas a partir de R$ 35,90/mês.
Esporte

O valor milionário que fará Savinho trocar o Manchester City pelo Tottenham

Segundo jornalista inglês, o clube de Londres buscará outros atacantes além do brasileiro

Por Gabriel Bussolotti Silveira 17 jul 2026, 18h15
Savinho atuando pelo Manchester City
Savinho atuando pelo Manchester City (Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images)
Continua após publicidade
O valor milionário que fará Savinho trocar o Manchester City pelo Tottenham Priorizar nos meus resultados Google

O Savinho deixará o Manchester City em direção ao Tottenham. Segundo Simon Jones, repórter do Daily Mail, o atleta de 22 anos será comprado por 65 milhões de libras, equivalente a 448 milhões de reais. Além do brasileiro, os Spurs ainda buscam mais duas opções para o ataque.

O mercado do Tottenham e a próxima temporada

Na temporada passada, o Tottenham já havia tentado contratar o atacante, mas não conseguiu chegar a um acordo com os Citizens. Porém, segundo Jones, a novela entre Savinho e os Spurs terminou nesta temporada.

O clube de londres, além do brasileiro, já fez outra grande contratação. O italiano Sandro Tonali foi comprado por 100 milhões de libras, aproximadamente 690 milhões de reais, deixando seu ex-time Newcastle. As duas novas aquisições fazem parte de um movimento para reforçar o time após uma péssima temporada. O Tottenham acabou o campeonato inglês em 17º lugar, uma colocação acima da zona de rebaixamento.

Siga

Percurso do jogador

Savinho foi revelado pelo Atlético Mineiro em 2020, porém o jovem atleta teve poucas oportunidades no time principal. Ao todo, foram 35 jogos no clube mineiro, nos quais marcou dois gols e deu uma assistência. O Galo, por ter formado o jogador, receberá 7,621 milhões de reais de acordo com mecanismo financeiro da Fifa.

Continua após a publicidade

Após a passagem discreta no time profissional do Atlético, o jogador foi para o Troyes por 6,5 milhões de euros. Mas Savinho não chegou a atuar pelo clube da França e foi emprestado ao PSV, da Holanda, e depois ao Girona. O atacante viveu seu melhor momento da carreira no clube espanhol: ele fez dez gols e deu 11 assistências em 41 partidas.

Após essa temporada de destaque, Savinho foi contratado pelo Manchester City por 25 milhões de euros. Nos 48 jogos pelo clube comandado por Pep Guardiola, ele marcou três gols e deu 13 assistências. Em grande parte das partidas na Inglaterra, o brasileiro atuou como lateral. Agora, Savinho integrará a equipe do Tottenham.

Publicidade
TAGS:
Atlético MG
contratação
Manchester City
Pep Guardiola
Tottenham
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).