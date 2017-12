Fisco da Espanha recomenda prisão de Cristiano Ronaldo

A Agência Estatal de Administração Tributária da Espanha sustenta que o português Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, tenha cometido fraude fiscal, crime que deveria resultar em sua prisão. Segundo o jornal espanhol El Mundo, a chefe da Unidade de Coordenação Central do Tesouro, Caridad Gómez afirmou, perante o Tribunal de Primeira Instância, que a sonegação atribuída ao craque beira 15 milhões de euros, e que “contribuintes com acusações muito menos graves estão presos”. No mesmo documento, Gómez recomenda a prisão do jogador.

Gómez afirma que os valores que não foram pagos pelo futebolista somam uma quantia grande e que CR7 teria utilizado testas-de-ferro e paraísos fiscais para evitar tributações de seus ganhos por direito de imagem. Uma parte da operação estaria ligada às Ilhas Virgens Britânicas.

De acordo com o tablóide espanhol, a defesa de Cristiano afirma que trata-se de uma “discrepância técnica” que poderia ser resolvida no âmbito administrativo. As investigações demonstram ainda que o esquema para receber os direitos de imagem começou quando o jogador ainda estava no Manchester United, na Inglaterra e permaneceu até sua entrada no Real Madrid.

Há três anos, CR7 regularizou sua operação financeira, tese utilizada por sua defesa para negar qualquer intenção de evasão de impostos. Entretanto, o fisco espanhol afirma que o esquema das Ilhas Britânicas nunca foi desfeito por completo.

Em julho deste ano, Cristiano prestou depoimento em Madri a respeito da possível fraude fiscal. Na ocasião, o jogador depôs por uma hora e meia e não fez pronunciamento à imprensa. Mais tarde, emitiu nota se isentando de qualquer delito fiscal

“Eu sempre faço minhas declarações de imposto voluntariamente, porque acho que todos nós temos de declarar e pagar o imposto de acordo com a nossa renda. Aqueles que me conhecem sabem o que peço aos meus assessores: que tenham tudo atualizado e devidamente pago, porque eu não quero nenhum problema”, afirmou no comunicado.