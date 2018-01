Estudo: Atlético-PR é o clube brasileiro com as melhores finanças

As divergências entre estudos e avaliações sobre o lado financeiro dos principais clubes do mundo chegam a ser discrepantes. Enquanto a Forbes em seu levantamento anual mostra que o Corinthians foi o clube mais valioso das Américas em 2017, um novo estudo, publicado nesta semana pela Soccerex, traz o Atlético-PR no topo da lista entre as equipes brasileiras com a maior estrutura financeira.

A metodologia do estudo da Soccerex, empresa que organiza eventos para o mercado do futebol, contabiliza o valor de todo o elenco, o ativo da estrutura (estádio, centro de treinamento e outras propriedades), o fluxo de caixa no banco, o potencial de investimento por parte do proprietário do clube e, por último, as dívidas. A Forbes, por exemplo, utiliza o potencial valor de mercado dos clubes em si como um de seus critérios diferenciais, o que não ocorre no levantamento da Soccerex.

O Atlético-PR ficou na 61ª colocação com uma avaliação de 0.361, no que os especialistas do estudo chamam de índice FFI (Footbal Finance Index). O elenco do time paranaense foi avaliado em 33 milhões de euros, os ativos de estrutura e propriedades, como a moderna Arena da Baixada e o CT do Caju, ficaram em 182 milhões de euros, o fluxo de caixa foi avaliado em 2 milhões de euros e a dívida administrada pelo clube ficou em 77 milhões de euros.

Os outros brasileiros na lista são: Internacional (63º), Corinthians (71º), São Paulo (84º), Cruzeiro (85º), Palmeiras (87º), Fluminense (92º), Flamengo (94º), Grêmio (95º), Atlético Mineiro (96º) e Santos (98º). Entre os primeiros colocados do ranking também há divergências. Enquanto na primeira colocação da Forbes, em 2017, foi o Manchester United, o líder do levantamento da Soccerex foi o Manchester City.