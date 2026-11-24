Real Madrid x PSV na Champions: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta terça-feira, 24, pela quinta rodada da fase de liga
O Real Madrid recebe o PSV Eindhoven nesta terça-feira, 24, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.
Na segunda colocação, com 12 pontos conquistados em quatro partidas, o Real Madrid busca manter o aproveitamento perfeito na competição e se aproximar da classificação direta às oitavas de final. Comandada por José Mourinho, a equipe espanhola atravessa uma sequência de nove vitórias consecutivas, considerando todas as competições, sendo a mais recente por 2 a 1 sobre o Celta de Vigo, pelo Campeonato Espanhol. Os merengues apostam na velocidade de Vinicius Júnior, na criatividade de Jude Bellingham e no poder ofensivo de Kylian Mbappé para superar os holandeses. O atacante francês marcou nos últimos seis jogos pela Champions e está a apenas um gol de alcançar a marca de 75 na competição. A equipe, porém, terá desfalques importantes, como Endrick, Rodrygo e Raúl Asencio, lesionados.
Já o PSV entra em campo na 24ª colocação, com quatro pontos, e busca uma vitória para se manter na zona de classificação aos playoffs das oitavas de final. Sob o comando de Peter Bosz, a equipe holandesa soma uma vitória, um empate e duas derrotas na competição continental, sendo a mais recente por 2 a 1 para o Club Brugge, em Eindhoven. Apesar da campanha irregular na Champions, o PSV chega embalado pela goleada por 4 a 1 sobre o NEC, pelo Campeonato Holandês. A equipe aposta na experiência de Ivan Perišić, na velocidade de Sergiño Dest e na movimentação de Guus Til para surpreender os espanhóis. Os holandeses terão desfalques importantes, como Mauro Júnior e Sami Ouaissa, lesionados. O confronto representa uma oportunidade de recuperação para o PSV, que tenta conquistar pontos importantes fora de casa e evitar uma queda na classificação.
Real Madrid e PSV já se enfrentaram oito vezes na história das competições europeias, com três vitórias espanholas, um triunfo holandês e quatro empates. Apesar do retrospecto favorável aos merengues, os confrontos entre as equipes foram marcados pelo equilíbrio. Os clubes não se enfrentam há 37 anos, desde as quartas de final da Copa dos Campeões de 1988/89, quando o Real Madrid eliminou o PSV após empatar por 1 a 1 fora de casa e vencer por 2 a 1 no Santiago Bernabéu. Em território espanhol, o Real Madrid permanece invicto diante do adversário, com três vitórias e um empate.
Onde assistir a Real Madrid x PSV ao vivo?
A partida entre Real Madrid e PSV terá transmissão ao vivo do SBT, da TNT e da HBO Max. O confronto acontece nesta terça-feira, 24, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League. A transmissão também estará disponível gratuitamente pelo +SBT, com início da cobertura às 16h45.
Prováveis escalações:
Real Madrid: Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen e Cucurella; Bernardo Silva e Tchouaméni; Vinicius Júnior, Bellingham e Arda Güler; Mbappé. Técnico: José Mourinho.
PSV Eindhoven: Kovář; Dest, Geertruida, Obispo e Kostić; Paul Wanner e Kodai Sano; Ivan Perišić, Sven Mijnans e Ruben van Bommel; Guus Til. Técnico: Peter Bosz.
Equipe de arbitragem:
- Árbitro: Espen Eskås (Noruega);
- Assistentes: Jan Erik Engan (Noruega) e Alf Olav Rossland (Noruega);
- Quarto árbitro: Mohammad Usman Aslam (Noruega);
- VAR: Darren England (Inglaterra);
- AVAR: Stuart Attwell (Inglaterra).