Renato Gaúcho revelou detalhes de uma conversa que teve com Neymar após a vitória do Grêmio sobre o Santos por 2 a 0, na noite desta segunda-feira, 23, no Morumbis, em São Paulo. Segundo o treinador, o atacante o procurou ainda no gramado para questioná-lo sobre a atuação dos jogadores do time gaúcho. “Você mandou bater, né?”, teria perguntado o camisa 10. Renato negou e explicou a estratégia adotada durante a partida: “Eu mandei te marcar. Porque não posso deixar você jogar”.

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O técnico contou ainda que, antes do início do confronto, os dois trocaram declarações de carinho. Neymar teria abraçado e beijado o treinador, além de dizer que o ama. “Também te amo, Neymar. Fico muito satisfeito em te ver jogando”, respondeu Renato ao fim da partida. O comandante do Grêmio também manifestou sua torcida pelo retorno do atacante à seleção brasileira.