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Irritado após a derrota do Santos para o Grêmio, Neymar bateu boca com um jornalista na zona mista do Morumbis. Questionado sobre a falta de chances criadas pela equipe, o atacante rebateu com números de finalizações e ironizou o repórter. Veja detalhes da polêmica declaração do jogador.

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Neymar se irritou com uma pergunta de um jornalista após a derrota do Santos por 2 a 0 para o Grêmio, na noite desta segunda-feira, 23, no Morumbis, em São Paulo. Na zona mista, o camisa 10 rebateu um profissional que questionou a capacidade ofensiva da equipe durante a partida pelo Campeonato Brasileiro. O repórter perguntou o que havia faltado ao Peixe para criar chances de gol. Visivelmente incomodado com a avaliação, Neymar respondeu: “Você estava aonde? Qual jogo você viu? Quais são os números?”.

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Outro jornalista presente informou que o Santos havia finalizado 22 vezes, sendo sete em direção ao gol. Diante da informação, o atacante ironizou o repórter. “Então por que ele está falando m**da?”, disse, entre risos. Na sequência, completou: “Tem que melhorar as perguntas”, antes de se afastar do local.

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