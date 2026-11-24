Arsenal x Borussia Dortmund na Champions: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta terça-feira, 24, pela quinta rodada da fase de liga
O Arsenal recebe o Borussia Dortmund nesta terça-feira, 24, às 17h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.
Na terceira colocação, com dez pontos conquistados em quatro partidas, o Arsenal busca uma vitória para se aproximar da liderança da competição e encaminhar sua classificação direta às oitavas de final. Comandada por Mikel Arteta, a equipe inglesa segue invicta no torneio, com três vitórias e um empate, e chega embalada pelo triunfo por 2 a 1 sobre o Slavia Praga, fora de casa. Líder da Premier League, os Gunners apostam na experiência de Declan Rice, na criatividade de Martin Ødegaard e no poder ofensivo de Viktor Gyökeres para superar os alemães. A equipe, porém, terá o desfalque do goleiro David Raya, lesionado, enquanto William Saliba ainda tenta recuperar a condição física. Pelo Campeonato Inglês, o Arsenal vem de um empate por 2 a 2 com o Newcastle.
Já o Borussia Dortmund entra em campo na 12ª colocação da Champions League, com nove pontos, e busca uma vitória para entrar na zona de classificação direta às oitavas de final. Sob o comando de Niko Kovač, a equipe alemã soma três vitórias e uma derrota no torneio continental e chega embalada pelo triunfo por 2 a 1 sobre o Betis, na rodada anterior. Líder da Bundesliga, o Dortmund atravessa uma sequência de oito partidas sem perder, sendo a mais recente uma vitória por 1 a 0 sobre o Borussia Mönchengladbach. Os aurinegros apostam na experiência de Julian Ryerson, na intensidade de Felix Nmecha e na movimentação de Maximilian Beier para surpreender os ingleses. A presença do atacante Serhou Guirassy ainda depende de avaliação física após uma lesão sofrida na última rodada da competição.
Arsenal e Borussia Dortmund já se enfrentaram oito vezes na história da Liga dos Campeões, com quatro vitórias inglesas, três triunfos alemães e um empate. Apesar do retrospecto favorável aos Gunners, os confrontos entre as equipes costumam ser equilibrados. No último encontro oficial, em novembro de 2014, o Arsenal venceu o Dortmund por 2 a 0, em Londres, pela fase de grupos da Champions League. Mais recentemente, os clubes se enfrentaram em agosto de 2026, em amistoso pela Emirates Cup, quando os alemães venceram por 3 a 2.
Onde assistir a Arsenal x Borussia Dortmund ao vivo?
A partida entre Arsenal e Borussia Dortmund terá transmissão ao vivo da TNT Sports Brasil, pelo YouTube, e da HBO Max, no streaming. O confronto acontece nesta terça-feira, 24, às 17h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League.
Prováveis escalações:
Arsenal: Kepa; Ben White, Ezri Konsa, Gabriel Magalhães e Piero Hincapié; Myles Lewis-Skelly e Declan Rice; Noni Madueke, Martin Ødegaard e Eberechi Eze; Viktor Gyökeres. Técnico: Mikel Arteta.
Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton e Ramy Bensebaini; Julian Ryerson, Felix Nmecha, Jobe Bellingham e Daniel Svensson; Konstantinos Karetsas, Maximilian Beier e Fábio Silva. Técnico: Niko Kovač.
Equipe de arbitragem:
- Árbitro: Maurizio Mariani (Itália);
- Assistentes: Daniele Bindoni (Itália) e Stefano Alassio (Itália);
- Quarto árbitro: Andrea Colombo (Itália);
- VAR: Marco Di Bello (Itália);
- AVAR: Daniele Chiffi (Itália).