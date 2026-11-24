O italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo, que está afastado do circuito profissional do tênis desde o título em Wimbledon, em julho, foi operado do joelho direito nesta terça-feira, 24, na Finlândia, informou a imprensa italiana. A equipe do italiano não divulgou uma data para o retorno aos treinos do ex-líder do ranking da ATP.

Segundo a imprensa, o astro do tênis italiano pode ficar afastado das quadras por mais três meses, o que o deixaria fora do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano (17 a 31 de janeiro de 2027).

Segundo os canais de televisão Rai e Sky Sport, além do jornal La Gazzetta dello Sport, Sinner, de 25 anos, foi operado pelo professor Lasse Lempainen, renomado especialista em lesões de joelho no mundo esportivo, em uma clínica em Turku, no oeste da Finlândia.

Procurado pela emissora local da Rai em Tirol do Sul, região natal de Sinner, o médico do atleta, Herbert Schönhuber, informou que a cirurgia foi bem-sucedida.

Continua após a publicidade

A operação consistiu em um alongamento da banda iliotibial, apresentada pelo doutor Schönhuber como a solução menos invasiva.

Campeão este ano de cinco Masters 1000 consecutivos (Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madri, Roma) e de Wimbledon, Sinner não entra em quadra desde o Grand Slam londrino devido a uma tendinopatia no joelho direito e a uma inflamação em torno da banda iliotibial.

Continua após a publicidade

O italiano consultou vários especialistas e seguiu tratamentos conservadores antes de decidir pela cirurgia. Sinner adiou diversas vezes seu retorno às quadras antes de dar a temporada por encerrada no início de outubro.

Desde então, Sinner perdeu a posição de número 1 do mundo, atualmente ocupada pelo alemão Alexander Zverev.

Continua após a publicidade

(Com AFP)