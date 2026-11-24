Galatasaray x Aston Villa na Champions: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta terça-feira, 24, pela quinta rodada da fase de liga. Saiba como assistir
O Galatasaray recebe o Aston Villa nesta terça-feira, 24, às 14h45 (horário de Brasília), no RAMS Park, em Istambul, na Turquia, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.
Na 18ª colocação, com seis pontos conquistados em quatro partidas, o Galatasaray busca sua terceira vitória consecutiva na competição para se aproximar da zona de classificação direta às oitavas de final. Comandada por Okan Buruk, a equipe turca chega embalada por sete vitórias consecutivas, considerando todas as competições, sendo as duas mais recentes na Champions sobre Lille, por 4 a 2, e Stuttgart, por 2 a 0. Os donos da casa terão desfalques importantes, como Victor Osimhen, Rafael Leão e Roland Sallai, lesionados. A equipe tenta aproveitar o apoio de sua torcida para consolidar a recuperação após perder as duas primeiras partidas da competição.
Já o Aston Villa entra em campo na sexta colocação, com nove pontos, e busca uma vitória para permanecer entre os oito primeiros colocados, que garantem classificação direta às oitavas de final. Sob o comando de Unai Emery, a equipe inglesa começou sua campanha com três vitórias consecutivas, sobre Club Brugge, por 3 a 2, Fenerbahçe, por 6 a 0, e Viking, por 3 a 1, mas sofreu sua primeira derrota na rodada anterior, ao perder por 3 a 0 para o Barcelona. Os Villans também atravessam uma sequência de cinco partidas sem vencer, considerando todas as competições, sendo a mais recente um empate sem gols com o Sunderland, pela Premier League. O A equipe também terá desfalques importantes, como Matty Cash e Amadou Onana, enquanto Victor Lindelöf é dúvida por problemas de saúde.
O confronto desta terça-feira será o primeiro encontro entre as equipes na história e colocará frente a frente dois clubes tradicionais do futebol europeu.
Onde assistir a Galatasaray x Aston Villa ao vivo?
A partida entre Galatasaray e Aston Villa terá transmissão ao vivo da TNT e da HBO Max. O confronto acontece nesta terça-feira, 24, às 14h45 (horário de Brasília), no RAMS Park, em Istambul, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League.
Prováveis escalações:
Galatasaray: Uğurcan Çakır; Wilfried Singo, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakcı e Eren Elmalı; Lucas Torreira e Mario Lemina; Yunus Akgün, Aleksey Batrakov e Barış Alper Yılmaz; Deniz Gül. Técnico: Okan Buruk.
Aston Villa: Zion Suzuki; Lamare Bogarde, Taylor Harwood-Bellis, Pau Torres e Ian Maatsen; Boubacar Kamara e João Gomes; John McGinn, Emiliano Buendía e Johan Manzambi; Nicolas Jackson. Técnico: Unai Emery.
Equipe de arbitragem:
- Árbitro: Daniel Siebert (Alemanha);
- Assistentes: Jan Seidel (Alemanha) e Rafael Foltyn (Alemanha);
- Quarto árbitro: Florian Badstübner (Alemanha);
- VAR: Sören Storks (Alemanha);
- AVAR: Johann Pfeifer (Alemanha).