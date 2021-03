O futebol da Macedônia do Norte, pequena nação dos Bálcãs que jamais participou da Copa do Mundo, viveu sua noite mais gloriosa nesta quarta-feira, 31. Mesmo jogando em Duisburgo, a equipe macedônia surpreendeu a tetracampeã Alemanha por 2 a 1, em jogo válido pelas Eliminatórias Europeias para o Mundial de 2022, no Catar.

O experiente Goran Pandev, de 37 anos, marcou o primeiro. Ilkay Gundogan empatou de pênalti para a Alemanha, que controlou totalmente a partida e desperdiçou diversas chances, especialmente com o atacante Timo Werner. No fim, Eljif Elmas marcou o gol da façanha da Macedônia do Norte, que embolou o grupo F.

A Armênia lidera a chave com 9 pontos em três partidas, enquanto Macedônia do Norte (à frente por critérios de desempate) e Alemanha têm seis. Romênia e Liechtenstein têm três pontos, enquanto a Islândia, que estreou na Copa da Rússia em 2018, ainda não pontuou. Nas Eliminatórias da Europa, apenas o líder do grupo se classifica diretamente para o Mundial, enquanto o segundo colocado disputa uma repescagem.

O inesperado resultado marcou a primeira derrota do técnico Joaquim Löw no comando da Alemanha em Eliminatórias, justamente em sua despedida na competição. Campeão mundial em 2014 no Brasil e no cargo desde 2006, ele vai se aposentar da seleção na Eurocopa, que começa em junho. Em Eliminatórias, Löw somou 29 vitórias e três empates, além da derrota desta tarde.

Outros resultados desta quarta-feira, 31:

Grécia 1 x 1 Geórgia

Espanha 3 x 1 Kosovo

Lituânia 0 x 2 Itália

Irlanda do Norte x Bulgária

Bósnia 0 x 1 França

Ucrânia 1 x 1 Cazaquistão

Áustria 0 x 4 Dinamarca

Moldávia 1 x 4 Israel

Escócia 4 x 0 Ilhas Faroe

Andorra 1 x 4 Hungria

Inglaterra 2 x 1 Polônia

San Marino 0 x 2 Albânia

Armênia 3 x 2 Romênia

Liechtenstein 4 x 1 Islândia