Grêmio x Internacional na Copa do Brasil: onde assistir, horário e escalações

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Grêmio e Internacional se enfrentam na Arena do Grêmio nesta quinta-feira, 3, pelo decisivo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Após o empate sem gols na ida, quem vencer avança à semifinal. Ambos os times chegam sob alta pressão, buscando neste clássico a chance de mudar o rumo da temporada.

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Grêmio e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira, 3, às 20h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Depois do empate por 0 a 0 no Beira-Rio, quem vencer o Gre-Nal 454 avança à semifinal. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

O Grêmio chega à partida embalado por uma vitória sobre a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro, resultado que deu um alívio ao time de Luís Castro na luta contra a parte de baixo da tabela. Na Copa do Brasil, porém, o cenário é diferente: diante do maior rival e com o apoio de sua torcida, o Tricolor tem a oportunidade de transformar uma temporada irregular em uma chance concreta de conquistar um título no ano.

O Internacional vive uma pressão ainda maior. A derrota para o Bahia na última rodada do Brasileirão colocou o Colorado na zona de rebaixamento e ampliou a importância do Gre-Nal para o trabalho de Paulo Pezzolano. A classificação serviria não apenas para manter vivo o sonho do título, mas também como resposta imediata a um momento delicado da equipe.

O primeiro confronto deixou claro o nível de tensão que cerca a eliminatória. O empate sem gols no Beira-Rio teve 43 faltas, poucas oportunidades claras e reclamações do Internacional contra a arbitragem após um lance envolvendo Carlos Vinícius e Bruno Gomes. Agora, sem vantagem para qualquer lado, o clássico chega à Arena em cenário de decisão absoluta.

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Palmeiras, Vasco e Atlético-MG já estão classificados para as semifinais, e o vencedor do Gre-Nal enfrentará o clube mineiro. A simples presença entre os quatro melhores da Copa do Brasil garante mais R$ 9 milhões em premiação.

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Onde assistir à partida entre Grêmio e Internacional?

Grêmio e Internacional jogam nesta quinta-feira, 3, às 20h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão exclusiva do Amazon Prime Video.

Prováveis escalações

Grêmio: Weverton; Diego Caito, Wallace, Gustavo Martins e Marlon; Villasanti, Noriega e Krovinovic; Jovane Cabral, Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.

Internacional: Matheus Cunha; Mercado, Bruno Gomes e Maripán; Aguirre, Paulinho, Villagra e Luiz Felipe; Alan Patrick, Vitinho e Carbonero. Técnico: Paulo Pezzolano.

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Arbitragem:

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ);



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ);



Quarto árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA);



VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO);



AVAR: Diogo Carvalho Silva (RJ);



AVAR2: Heber Roberto Lopes (SC).