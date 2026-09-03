A resposta irônica do Palmeiras às críticas de Neymar ao gramado da Vila Belmiro

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Neymar sofreu uma lesão na coxa direita durante o empate entre Santos e Palmeiras na Vila Belmiro, que eliminou o Peixe da Copa do Brasil. O atacante criticou publicamente o gramado, chamando-o de “o pior que já teve”, o que gerou uma resposta irônica de Leila Pereira, presidente Alviverde. A lesão e a polêmica reacendem o debate sobre a segurança dos campos.

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Na última quarta-feira, 2, o atacante Neymar sofreu uma lesão na coxa direita durante o empate por 0 a 0 entre Santos e Palmeiras na Vila Belmiro, resultado que eliminou o clube santista nas quartas de final da Copa do Brasil. Após o jogo, o camisa 10 do Peixe criticou publicamente o estado do gramado natural de estádio do próprio clube, o que gerou uma resposta irônica de Leila Pereira, presidente Alviverde.

Neymar sentiu dores no músculo posterior da coxa direita no fim do primeiro tempo e precisou ser substituído no intervalo por Rony. Horas depois, ele usou as redes sociais para desabafar, afirmando que a Vila Belmiro apresentou “o pior gramado” que já teve, repleto de buracos devido a um processo de descompactação realizado um dia antes da partida. “Além de jogar contra o adversário, nós jogamos contra o campo. (…) Não foi à toa que três sentiram no primeiro tempo”, disparou o jogador, classificando a manutenção como um “ótimo trabalho de m****”.

A queixa abriu margem para a provocação do Palmeiras, uma vez que Neymar é um dos líderes de um movimento iniciado em fevereiro de 2025 que defende que o “futebol é natural, não sintético”. Por controle de carga e preservação física, o atacante havia sido poupado do jogo de ida no gramado sintético do Nubank Parque — onde o Santos perdeu por 3 a 0.

O Palmeiras e sua presidente, Leila Pereira, ironizaram a reclamação do adversário: “A solução para um gramado ruim é fazer um gramado bom, simples assim” publicou o perfil oficial do clube e repostou a mandatária.

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“Queremos dar os parabéns aos responsáveis pelo campo do Nubank Parque…Não importa o dia, o gramado está sempre perfeito e sem buracos, porque é cuidado diariamente. PODE ACREDITAR!!! Além de oferecermos um bom campo para o adversário, nossos atletas se sentem mais seguros nas corridas, o piso está sempre regular. Não à toa que o Palmeiras é o clube da Série A com menor número de lesões nos últimos cinco anos…”, diz o texto da publicação imitando a estrutura da mensagem de Neymar.

A nova lesão de Neymar e a troca de provocações reacendem a discussão técnica e médica sobre a segurança de superfícies artificiais versus naturais. Agora, o Santos lida com a desclassificação no torneio de mata-mata e o risco de perder seu principal atleta para a sequência do Campeonato Brasileiro, em que luta contra o rebaixamento e enfrenta o Internacional neste domingo (6), no Beira-Rio.